住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位

住戶稱還匙後條款「簽唔落」 戶主指沒授權

平民屋宇回覆重申，收回違約佔用單位的程序合法、合情、合理，強烈反對失實指控；法庭今年5月就涉事單位判決，指明違約佔用人須交樓及付訟費。據悉，該住戶6月初與平民屋宇達成和解，平民屋宇特別安排職員清楚解釋程序。8月31日該住戶到屋邨辦事處親自交回單位，簽署相關文件；平民屋宇收回單位後已按既定程序即時上鎖並加上鐵鏈。9月2日該住戶在律師樓完成餘下法律程序時，違反和解承諾，拒絕簽署文件並離開律師樓。

李先生稱早前和平民屋宇商討協議，他承認上月交還單位鎖匙，但本月初閱讀條款後「簽唔落手」，至前日返單位執拾物品見到閘門「加咗3把鎖」。戶主李母前日去信平民屋宇，澄清沒授權他人簽署文件及答應交樓。李先生說屋內仍有牀、雪櫃、衣服，以及水電煤供應。