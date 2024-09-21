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港聞二

住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位

【明報專訊】香港平民屋宇有限公司與拒絕遷出的大坑西邨居民之間官司持續，另有住戶稱尚未答應交回單位，前天（19日）發現大門鐵閘遭鐵鏈及3個鐵鎖鎖上，於是去信平民屋宇要求解鎖，昨午再報警。該單位住戶李先生稱與平民屋宇「傾唔成我會返嚟住」。警方到場後一度拉起封鎖線，李其後引述警方稱因牽涉民事訴訟「無咩嘢可以做」，李打算先索取法律意見。

住戶稱還匙後條款「簽唔落」 戶主指沒授權

平民屋宇回覆重申，收回違約佔用單位的程序合法、合情、合理，強烈反對失實指控；法庭今年5月就涉事單位判決，指明違約佔用人須交樓及付訟費。據悉，該住戶6月初與平民屋宇達成和解，平民屋宇特別安排職員清楚解釋程序。8月31日該住戶到屋邨辦事處親自交回單位，簽署相關文件；平民屋宇收回單位後已按既定程序即時上鎖並加上鐵鏈。9月2日該住戶在律師樓完成餘下法律程序時，違反和解承諾，拒絕簽署文件並離開律師樓。

李先生稱早前和平民屋宇商討協議，他承認上月交還單位鎖匙，但本月初閱讀條款後「簽唔落手」，至前日返單位執拾物品見到閘門「加咗3把鎖」。戶主李母前日去信平民屋宇，澄清沒授權他人簽署文件及答應交樓。李先生說屋內仍有牀、雪櫃、衣服，以及水電煤供應。

相關字詞﹕大坑西邨重建 平民屋宇有限公司

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