平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁

本案原告為香港平民屋宇有限公司，13名被告包括甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、關翠華、黃詠珊、馬媚媚、吳家強、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋及趙慶嬋。

一被告申法援提暫緩 官拒批

區院法官高勁修首先提到，被告甄國業最近申請法援，根據法例，若有人申請法援，該人面臨的法律程序「原則上」會暫緩42天。代表平民屋宇的資深大律師馮柏棟回應稱，甄國業早前曾被拒法援，現階段才再申請，拖延案件進度，認為法庭不應暫緩其法律程序，並重申法庭有酌情權拒絕暫緩。

馮柏棟又說，平民屋宇是非牟利團體，希望重建大坑西邨，為廣大市民提供住宅，形容本案涉及公眾利益，「愈快進行就愈好」。

自行應訊的甄國業要求法庭暫緩法律程序，強調其家族數代人住在大坑西邨，相關資料亦十分齊全，「點解法援reject（拒絕）我？」質疑事件出現「地產霸權、黑箱作業、強搶民居」。法官聽罷陳辭後，批准平民屋宇一方的申請，拒絕暫緩甄國業的法律程序。

官稱上回閉門 上訴應重返當日情景

至於平民屋宇就宋官的決定上訴、要求恢復針對13名被告的訴訟程序一事，高官稱宋官處理的聆訊以閉門形式進行，他處理上訴時應「時光倒流」至當日情景，終下令以閉門形式聆訊。據悉法官聽罷陳辭後押後頒布判決。

另一被告覆核逼遷租津 獲批許可

另外，被告之一梁亞端早前申請司法覆核，挑戰平屋向她提出一次過租金津貼及逼遷的決定。高院法官高浩文昨頒布書面判辭，批出司法覆核許可。

【案件編號：DCCJ 5505等；HCAL 1600/24】