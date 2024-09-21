非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人

以向動物澆水助平復為喻 官指不恰當

被告林卓廷的代表大律師前日陳辭完畢，辯方昨就餘下被告陳辭。大律師曾敏怡稱，被告楊朗的行為一直都是「點到即止」，他見到白衣人開始退縮便停止喝罵，以及他見到白衣人手持武器及他被人用棍打中後，出於自衛才用消防喉向白衣人射水，但他針對有份打人的個別白衣人，其餘時間則向地面灑水，以增加白衣人前進難度。

曾大狀稱射水意圖不是挑釁，並以水澆動物頭部能平復牠們作例，陳官稱其比喻不當，當下情况是文明社會，不應引用動物概念。被告陳永晞亦被指有份射水，資深大律師潘熙稱，陳射水約10至20秒、水柱是分散式及衝力不大，可見陳的行為符合自衛及使用合理武力。

代表被告庾家豪的大律師李百秋不認同陳官所指，即黑衣人與白衣人有默契般不越過閘口，李認為黑衣人因害怕才不敢越閘。對於控方指庾先後4次向白衣人做出招手動作是挑釁對方，李反駁，庾想裝作不害怕白衣人，向對方樹立不退縮形象，讓對方不敢得寸進尺，「想捱到警方到場」，故庾的行為亦屬自衛而非挑釁。

招手示不退縮 屬自衛非挑釁

被告尹仲明曾向白衣人掟空水樽，其代表大律師黎建華稱尹想分散正追打市民的白衣人注意，但不見成效，故尹沒再掟雜物。大律師鄭凱霖表示，被告葉鑫昇在元朗站內逗留約6分鐘，當時白衣人持續攻擊閘內人，對他們構成很大威脅，故葉當時相信需要保護自己。

大律師周慶澎稱，被告鄺浩林的衣著打扮脗合他剛下班途經元朗站的說法。鄺選擇留在付費區內而非到上層月台，這是他判斷後認為較安全做法，不應以事後孔明態度批判；鄺曾嘗試跨過閘口解救其他市民，但他跨不過閘口，加上見到有白衣人正追打市民，故放棄跨閘。周稱這行為反映鄺想保護他人。

【案件編號：DCCC1106/20】

（反修例風暴）