MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦

求情稱影響力小 官：239段66讚好非無人理

代表被告區健威（58歲）的大律師關文渭交代，因譚得志在終院上訴的其中一個問題遭駁回，本案不再爭議合憲議題。關求情稱被告獨身，35歲起失業，靠父親及綜援支持經濟，他不擅社交，主要和網友聯繫。關稱涉案陳述意思重複，被告帳號只有共20個朋友，「少得可憐」，他藉此「回聲室」發言，並非要說服別人認同或作政治宣言。

辯方盼考慮後果量刑 官：量刑考慮預防

關另主張本案「煽動罪」與普通法的「煽惑罪」不同，前者無預防性質，而是為維護人民對政府的愛戴，建議考慮後果量刑。總裁判官蘇惠德問這與防止對政府的憎恨有何分別？蘇官休庭後判刑稱，量刑的阻嚇元素可以是防止他人仿效犯案，是早已確立的原則，認為預防屬量刑考慮。蘇官表示，被告網上發帖具相當傳播和滲透力，每天不止發布一個信息。

提台灣問題挑戰主權 咒罵領導人挑離叛

蘇官續稱，帖文主張推翻中央政權及特區政府，提及台灣問題和敏感日子，明顯挑戰國家主權；被告多次詆譭及咒罵領導人、特首和執法部門，旨在挑起別人離叛和蔑視。他反覆提倡以革命實現理念，危害國安。對於辯方稱被告以真名為帳號，無意隱藏身分，蘇官批評他目無法紀，239段信息吸引了66個讚好，非完全無網民注意，外界反應冷淡只是不具加刑因素。

案情稱，被告今年3月23日至6月19日間透過facebook、YouTube及前稱Twitter的X共4個帳號發布信息，包括以非煽動的中文或韓文歌曲製作影片並加插煽動陳述。信息提及「共產黨下台 天下太平」、「習近平下台 台灣太平」、「李家超下台 香港太平」及「革命無罪」。被告被捕後承認發表政治宣言。

除了本案，23條案件還有兩男承認「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，各判囚10和14個月。而警方曾引例拘捕前支聯會鄒幸彤及劉家儀等，除鄒外其餘人物均准保釋。

【案件編號：WKCC 2719/24】