明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭

【明報專訊】葵涌昨發生嚴重工業意外。一名冷氣技工於大廈外牆棚架安裝冷氣時，懷疑踏空從高處墮地，重傷昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，其後再轉送瑪嘉烈醫院。據了解，事主開工時沒穿著安全設備。工業傷亡權益會呼籲僱主要為員工提供合適和穩固的工作台及防墮裝置，例如安全帶、獨立救生繩等，如無安全設備裝置，員工應拒絕開工。

棚架高3.5米 工權會籲欠裝備拒開工

警方昨午約4時接報稱，50歲黃姓男工人於和宜合道70號金恆樓外牆安裝冷氣期間，從高處墮下，頭部嚴重受傷昏迷。傷者其後由救護車送院搶救。警方到場調查，棚架附近地面留有血迹，初步相信黃於約3.5米高棚架墮地，案件列工業意外、有人意外受傷。據了解，外牆搭建棚架，亦有狗臂架連同竹枝紮成的平台，兩工人為新萬福護理院安裝分體式冷氣，分別在室內及室外棚架位置接駁喉管，黃疑在棚架平台缺口「岔錯腳」墮地，室內工友發現後報警。據悉，傷者意外後一度停止心跳，搶救後情况仍不穩定，其妻女在病房外守候。

屋署：未定墜磚位置 已封天井

另外，昨午4時許，4名水務署職員在上環蘇杭街44號一幢大廈維修水表，其間大廈牆身突然有一塊約22厘米乘16厘米磚塊剝落，29歲張姓男職員被擊中，頭部受傷清醒，其後由救護車送往瑪麗醫院。到場調查警員進入地下一間五金回收店，其後檢走墜下的沙磚，案件暫列有人意外受傷。現場消息稱，近日有水表漏水，水務署派員到五金店內的大廈沙井位置檢查維修時發生意外。涉事大廈樓齡逾60年。

水務署回覆稱，一名技工在上環一店舖視察水表漏水期間被墜下硬物擊中，頭部受傷清醒，意外原因有待調查。署長及同事已到醫院探望受傷員工。

屋宇署回覆稱，接獲通知後即派員視察，得悉約20乘10乘10厘米磚塊由高處墜下，但因環境狹窄及喉管阻礙通道與視線，暫未確定磚塊剝落位置，天井已臨時圍封。署方會與業主聯絡，要求盡快檢查及維修。

上 / 下一篇新聞

「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
旺角東站提前裝閘門
旺角東站提前裝閘門
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭