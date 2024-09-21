無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭

【明報專訊】葵涌昨發生嚴重工業意外。一名冷氣技工於大廈外牆棚架安裝冷氣時，懷疑踏空從高處墮地，重傷昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，其後再轉送瑪嘉烈醫院。據了解，事主開工時沒穿著安全設備。工業傷亡權益會呼籲僱主要為員工提供合適和穩固的工作台及防墮裝置，例如安全帶、獨立救生繩等，如無安全設備裝置，員工應拒絕開工。
棚架高3.5米 工權會籲欠裝備拒開工
警方昨午約4時接報稱，50歲黃姓男工人於和宜合道70號金恆樓外牆安裝冷氣期間，從高處墮下，頭部嚴重受傷昏迷。傷者其後由救護車送院搶救。警方到場調查，棚架附近地面留有血迹，初步相信黃於約3.5米高棚架墮地，案件列工業意外、有人意外受傷。據了解，外牆搭建棚架，亦有狗臂架連同竹枝紮成的平台，兩工人為新萬福護理院安裝分體式冷氣，分別在室內及室外棚架位置接駁喉管，黃疑在棚架平台缺口「岔錯腳」墮地，室內工友發現後報警。據悉，傷者意外後一度停止心跳，搶救後情况仍不穩定，其妻女在病房外守候。
屋署：未定墜磚位置 已封天井
另外，昨午4時許，4名水務署職員在上環蘇杭街44號一幢大廈維修水表，其間大廈牆身突然有一塊約22厘米乘16厘米磚塊剝落，29歲張姓男職員被擊中，頭部受傷清醒，其後由救護車送往瑪麗醫院。到場調查警員進入地下一間五金回收店，其後檢走墜下的沙磚，案件暫列有人意外受傷。現場消息稱，近日有水表漏水，水務署派員到五金店內的大廈沙井位置檢查維修時發生意外。涉事大廈樓齡逾60年。
水務署回覆稱，一名技工在上環一店舖視察水表漏水期間被墜下硬物擊中，頭部受傷清醒，意外原因有待調查。署長及同事已到醫院探望受傷員工。
屋宇署回覆稱，接獲通知後即派員視察，得悉約20乘10乘10厘米磚塊由高處墜下，但因環境狹窄及喉管阻礙通道與視線，暫未確定磚塊剝落位置，天井已臨時圍封。署方會與業主聯絡，要求盡快檢查及維修。