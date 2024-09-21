無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭

棚架高3.5米 工權會籲欠裝備拒開工

警方昨午約4時接報稱，50歲黃姓男工人於和宜合道70號金恆樓外牆安裝冷氣期間，從高處墮下，頭部嚴重受傷昏迷。傷者其後由救護車送院搶救。警方到場調查，棚架附近地面留有血迹，初步相信黃於約3.5米高棚架墮地，案件列工業意外、有人意外受傷。據了解，外牆搭建棚架，亦有狗臂架連同竹枝紮成的平台，兩工人為新萬福護理院安裝分體式冷氣，分別在室內及室外棚架位置接駁喉管，黃疑在棚架平台缺口「岔錯腳」墮地，室內工友發現後報警。據悉，傷者意外後一度停止心跳，搶救後情况仍不穩定，其妻女在病房外守候。

屋署：未定墜磚位置 已封天井

另外，昨午4時許，4名水務署職員在上環蘇杭街44號一幢大廈維修水表，其間大廈牆身突然有一塊約22厘米乘16厘米磚塊剝落，29歲張姓男職員被擊中，頭部受傷清醒，其後由救護車送往瑪麗醫院。到場調查警員進入地下一間五金回收店，其後檢走墜下的沙磚，案件暫列有人意外受傷。現場消息稱，近日有水表漏水，水務署派員到五金店內的大廈沙井位置檢查維修時發生意外。涉事大廈樓齡逾60年。

水務署回覆稱，一名技工在上環一店舖視察水表漏水期間被墜下硬物擊中，頭部受傷清醒，意外原因有待調查。署長及同事已到醫院探望受傷員工。

屋宇署回覆稱，接獲通知後即派員視察，得悉約20乘10乘10厘米磚塊由高處墜下，但因環境狹窄及喉管阻礙通道與視線，暫未確定磚塊剝落位置，天井已臨時圍封。署方會與業主聯絡，要求盡快檢查及維修。