「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾

年底申撥款 稱補償措施增生態價值

發展局昨稱，政府如期今年底就新田科技城首階段土地平整及基礎設施工程向立法會財委會申請撥款，以期首批創科用地2026年完成平整，亦一併就三寶樹濕地保育公園第一期的設計工作申請款項。局方稱行會已核准相關草圖，為推展新田科技城和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架；政府團隊會全力應對司法覆核挑戰。

發展局又重申，環評報告已就項目產生環境影響提出緩解及補償措施，不單達至相關濕地生態功能及承載力沒有淨減少，更可提升現有濕地生態價值。局方並稱首階段工程撥款不會包括填塘，當局亦會如早前承諾，不會在2026/27年度三寶樹濕地保育公園工程開展前進行填塘工程。

測量師學會長林家輝認為，政府現時做法合適和負責任，因可確保發展步伐不受拖延。他稱過去新界東北發展也因示威及司法覆核，很長時間整體發展停滯不前，不希望當局重蹈覆轍。

劉國勳：發展不應拖慢 覆核影響不大

新界北立法會議員兼民建聯發展事務發言人劉國勳支持特首及行會核准3份大綱草圖，樂見政府決心全力推進新田科技城項目，有信心政府在新田科技城以至北部都會區做到發展與保育並存。他強調新田科技城是北都建設關鍵，發展不應拖慢，司法覆核主要針對填塘部分，而新田科技城項目可分階段進行，首階段不涉填塘，相信司法覆核影響不大。

觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，新田環評項目發展範圍去年5月由原先340公頃大幅增至540公頃，其中151公頃用地位於「濕地保育區」；惟環保署容許土拓署沿用2021年就新田/落馬洲樞紐項目發出的環評研究概要，毋須重新提交工程項目簡介、重新諮詢公眾及申請新環評研究概要，質疑有繞過環評之嫌。她稱，今次新田發展涉違環評及城規條例重要原則，更有程序不公之嫌，但仍獲通行，恐為后海灣濕地開發帶來極壞先例，其他私人濕地發展或北都發展項目或仿效。

觀鳥會：涉違城規原則仍准 極壞先例

長春社公共事務經理吳希文說，新田科技城環評司法覆核案進入司法程序，現階段不便評論，只能對政府核准圖則極度遺憾及失望，而政府進行發展工程時應嚴格審視相關法例及程序要求。

本研社：倘覆核有進展 成本更高

本土研究社成員陳劍青認為，政府面對司法覆核挑戰仍開展工程合約具一定風險，因若司法覆核有進展或取得勝利，工程便可能需暫停或延遲，屆時工程成本更高。陳又說，今次政府首先為不包括填塘土地的工程合約招標，或是當局避重就輕，避免先開始具爭議填塘工程。

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