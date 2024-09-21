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港聞二

搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押

【明報專訊】已退役的港隊劍擊運動員招文韜（圖，中國香港劍擊總會fb圖片）涉在深井麗都花園升降機內從後擁抱陌生女子，早前被控一項非禮罪受審，昨於西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官指即使他當時受酒精影響，「不代表完全沒有意識」，拒絕接納辯方稱行為屬「朋友式擁抱」，指男女授受不親是常識。被告須還押至10月4日判刑，以候索取背景及心理報告。

求情稱對劍擊有貢獻

沒觸碰事主性部位

被告招文韜（24歲）於2021至2023年為全職運動員，現為城大四年級學生及兼任教練。辯方求情稱，劍擊隊總教練及劍術總會主席分別讚揚被告在體育學院刻苦耐勞，對劍擊有貢獻。辯方又稱，被告沒觸碰事主性部位，案情輕微，望判處非即時監禁。裁判官朱文瀚認為案件具一定嚴重性，會考慮所有判刑選項。

朱官昨引述女事主X的證供，稱她於去年12月23日返家時，雙手捧着包裹乘搭升降機，同𨋢的被告沒撳樓層按鈕，其間從後擁抱她，二人身體緊貼，X感驚慌，遂推開被告及離去。被告曾自辯稱當日教劍後和友人到酒吧飲酒，但記憶停留在酒吧內的事，重看閉路電視片段後稱自己無意圖擁抱X。

不信酒後斷片

官：能自行回家 肯定有意識

朱官裁決稱，X原先稱遭被告擁抱10多秒，她觀看片段後同意實為3秒，但其證供清晰明確、合乎邏輯，接納她是誠實可靠的證人；反之被告供辭自相矛盾，他聲稱曾經「斷片」，有時又說只記得酒吧的事或部分事情，與「斷片」定義不符，其證供不可信、不合理。

至於辯方陳辭表示即使攬腰是刻意舉動，亦不屬猥褻侵犯，朱官反駁稱，辯方所援引涉及親吻擁抱的案例中，被告和事主是師生關係，而本案被告和事主互不認識，兩案不能相提並論。

朱官稱本案被告能從酒吧回家，急步尾隨X步入升降機，突然攬着X約3秒，肯定其舉動是有意識，且無合理辯解。

【案件編號：WKCC 926/24】

相關字詞﹕非禮 運動員 劍擊

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