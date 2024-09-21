廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年

被告秦廣球（現75歲）承認各兩項對16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦及非禮罪。庭上透露，被告具中三學歷，曾與妻育有3名子女，現已離婚。根據心理報告，被告常感孤獨，事後真誠後悔，無證據顯示他有戀童癖和反社會人格，重犯性罪行機率較低。

創傷報告稱事主曾自殘及患抑鬱

庭上透露事主X的創傷報告，她與心理學家會面時大哭，經常發噩夢和回想被性侵，曾經自殘和出現自殺念頭，患有創傷後壓力症和抑鬱症。此外，X遭性侵後覺得自己骯髒污穢、不值得被愛，害怕與男性接觸，亦難集中精神。心理學家建議X接受治療，惟她猶豫，自覺未準備好。

法官游德康判刑時稱，被告案發時50多歲，X就讀幼稚園至小學，兩人年齡相差甚遠；被告當時照顧X起居，X稱呼他「爹哋」，犯案涉違反誠信責任。游官提到X起初拒絕為被告口交，被告罵X不聽話，顯然涉威嚇，惟沒有暴力成分。

官稱被告年紀大、及早認罪減刑

游官表示，X為免生父與母親離婚，啞忍多年才揭發事件，長期承受負面情緒，遂以15年監禁為6項控罪的量刑起點，考慮被告年紀大、事隔多年始被捕、及早認罪以免X上庭作供等因素，減至9年監禁。

【案件編號：HCCC 8/24】