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認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信

【明報專訊】已婚小學男教師涉2022年在旺角偷拍女途人裙底「斷正」，及後再被揭發於2021至2022年在全港多處偷拍同事及小學生等人裙底，因而被控「非法拍攝或觀察私密部位」等18罪。被告昨在區域法院承認其中13項控罪，被判囚16個月。法官稱被告承認的控罪涉及283張照片及10名受害人，包括其學生，批評他嚴重違反誠信。

被告梁榮燊（36歲）被控5項「作出有違公德的行為」及13項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，昨承認其中13項控罪，其餘5項存檔法庭。庭上提到，本案涉及約1500張疑似裙底照，涵蓋109名受害人；被告承認的控罪則涉283張照片和10名受害人。

求情稱工作壓力大 官拒納

法官嚴舜儀判刑時引述辯方求情稱，被告因工作壓力大而犯案，且在事發後第一時間認罪，反映有悔意；惟嚴官指出，被告每次翻看相關照片，都會傷害事主及其家人，案中兩名受害人為被告學生，批評被告行為嚴重違反誠信。嚴官續謂，被告因壓力犯案只屬本案背景，非減刑理由，最終判囚16個月。

犯案地點涵教室商場港鐵站

案情顯示，被告曾在鰂魚涌及天水圍的學校任教師。2022年7月20日，警員在港鐵旺角站便衣巡邏，發現被告尾隨事主X進入T.O.P商場，然後在扶手電梯把手機放在X裙下約5秒，警員遂截查被告，在其手機發現X的臀部照片。被告被捕後，在警誡下稱「我都係工作壓力大，所以先影個女仔裙底」；警方其後發現被告手機另藏多張裙底照片。

根據案情，被告犯案地點涵蓋教室、商場及港鐵站等，例如他曾在天水圍某學校電腦室教授小四電腦課時，以手機偷拍女童臀部；此外，被告於2021年8月到太空館擔任活動嘉賓講者期間，拍下一名事主及太空館女職員的裙底照片。

【案件編號：DCCC 851/23】

相關字詞﹕區域法院 作出有違公德的行為 非法拍攝或觀察私密部位 偷拍裙底 小學教師

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