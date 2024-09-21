明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美

【明報專訊】一位移居外國多年的友人即將返港，其間有事想來廣州一趟，和他閒談時多口問了句：「你返內地要辦簽證嗎？」他笑說：「不用呀，現在有144小時免簽。」

友人所指的是外國人過境免簽政策，全國19個省（自治區、直轄市）的41個口岸，對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽，廣東省是其中之一。友人的想法是，屆時從深圳灣口岸出入境，即日來回，肯定沒問題。但筆者多心，上網看了一下政策內容，卻發現外國人要免簽落地廣東，只能在廣州、深圳和揭陽機場，以及蛇口港、南沙港5個口岸入境，出境才可以走包括深圳灣口岸的全省36個口岸；外國人想從港澳經陸路口岸出入境免簽證，就只能參加兩人或以上旅行團，且要團進團出。

筆者連忙通知友人，起初他也不相信，還說當地使館網頁都寫明海陸空口岸可以免簽入境，那究竟是網頁沒說清楚還是其他原因？筆者再三翻查才發現，原來國務院副總理李強6月訪問澳洲時送了個禮，宣布自7月1日起持澳洲護照人員來中國經商、旅遊觀光、探親訪友等，可以從中國所有開放口岸免簽入境逗留15天。換言之，友人享受的是這新措施，而非144小時免簽政策。

其間也有小插曲，為進一步求證，筆者曾致電中國簽證申請服務中心香港分部的客服熱線，花了半晝終於接入，對方只回覆「係呀」便掛線；致電國家移民管理機構12367服務熱線，不單秒接電話和詳細解答免簽問題，還轉駁到深圳邊檢讓筆者可以進一步查問，深圳邊檢的熱線人員亦細心有禮，收線時還說「不用客氣，希望幫到你」。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
旺角東站提前裝閘門
旺角東站提前裝閘門
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭