灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美

友人所指的是外國人過境免簽政策，全國19個省（自治區、直轄市）的41個口岸，對54個國家人員實施72小時或144小時過境免簽，廣東省是其中之一。友人的想法是，屆時從深圳灣口岸出入境，即日來回，肯定沒問題。但筆者多心，上網看了一下政策內容，卻發現外國人要免簽落地廣東，只能在廣州、深圳和揭陽機場，以及蛇口港、南沙港5個口岸入境，出境才可以走包括深圳灣口岸的全省36個口岸；外國人想從港澳經陸路口岸出入境免簽證，就只能參加兩人或以上旅行團，且要團進團出。

筆者連忙通知友人，起初他也不相信，還說當地使館網頁都寫明海陸空口岸可以免簽入境，那究竟是網頁沒說清楚還是其他原因？筆者再三翻查才發現，原來國務院副總理李強6月訪問澳洲時送了個禮，宣布自7月1日起持澳洲護照人員來中國經商、旅遊觀光、探親訪友等，可以從中國所有開放口岸免簽入境逗留15天。換言之，友人享受的是這新措施，而非144小時免簽政策。

其間也有小插曲，為進一步求證，筆者曾致電中國簽證申請服務中心香港分部的客服熱線，花了半晝終於接入，對方只回覆「係呀」便掛線；致電國家移民管理機構12367服務熱線，不單秒接電話和詳細解答免簽問題，還轉駁到深圳邊檢讓筆者可以進一步查問，深圳邊檢的熱線人員亦細心有禮，收線時還說「不用客氣，希望幫到你」。

文：尚東美