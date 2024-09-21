九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分

巡演逾200場 倫敦站座無虛席

《詠春》累計表演逾200場，除香港及英國，中秋前夕亦在澳門表演，10月初則會在法國巴黎會議宮連續演出4場。對於再度來港並表演「特別版」，深圳歌劇舞劇院首席舞者，劇中飾演葉問的常宏基表示非常驚喜，希望這次能用更加成熟和鬆弛的心態面對觀眾，亦期待更多香港元素融入。

另一首席舞者、飾演八卦掌掌門人的張婭姝稱，年初來香港表演時，《詠春》還未演到100場，這次再回香港，演出場次已過200場，也希望這經驗能讓再來港表演更加精進成熟。

本屆藝術節期間，康文署將策劃開幕節目和統籌超過260場演出、展覽和交流活動，在香港和其他大灣區城市同步展開。香港文化博物館和中央圖書館亦將舉辦多場免費展覽，展示大灣區非物質文化遺產和文獻；特別設立「廣州文化周」，邀請廣州藝團帶來粵劇和舞劇等表演，同時展示國際及亞洲藝術家的作品。