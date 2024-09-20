中學校長會倡重設委會處理學生輕生

建議有序下調中學每班人數

中學校長會引述嶺南大學去年8月公布的「香港學童快樂指數調查」結果，指去年指數跌至6.62分（10分滿分），是自2015至2016年度新低，盼政府提升學童幸福感。該會建議政府重設高級別委員會專責學童自殺問題，同時有序下調中學每班學生人數，讓教師好好照顧學生精神健康和個別差異，「扭轉一向過度擠迫的學習環境」。

中學校長會亦希望政府修訂大學收生最低要求，由現時的中、英、數、公民科和選修科考獲「332A2」，改為計算「最佳5科總分」，避免評估過於集中學生的語文能力，以更全面照顧不同能力的學生。校長會說，大學學位長期以來維持約1.5萬個，中學生須面對劇烈競爭，認為政府宜增加4年學士學位課程學額，「讓年輕人能提升自信心，對前程抱有希望」。

該會提到本地學童人口結構性減少，同時帶來「縮班減員」，建議政府與學界積極商議達成共識，讓教師能在專業、理想的學校環境中培育學生成長，又引用國家主席習近平所說「強教必先強師」，引伸至「可持續發展的教育生態是強教強師的基石」。