匿名招聘索資料涉違私隱例 專員：或查招聘平台責任

廣告無公司名 索求職者身分證

查詢電話號碼「8個0」

公署2021年9月至上月收到57宗及11宗有關招聘廣告的查詢及投訴，部分涉匿名廣告，即無提供招聘機構名稱或提供足夠資料以辨認機構身分，亦沒向求職者提供方式聯絡機構以獲取進一步資料，卻要求求職者提交身分證號碼、聯絡資料或履歷等個人資料。她舉例稱，有私人廣告商招聘行政及接待員，雖列明工作區域、工作性質及招聘要求，惟沒有機構名稱，查詢電話號碼是8個0，「很明顯根本不會找到這間機構」。

鍾麗玲稱公署上月底展開調查，初步蒐證中，不便披露受查5間機構名稱及評論。她提醒求職者提高警惕，免被不當收集個人資料。鍾亦提醒僱主應增加廣告透明度，避免刊登匿名廣告收集求職者個人資料，招聘平台亦應慎防有人利用匿名廣告詐騙或不公平地收集個人資料。

《私隱條例》打擊起底的條文生效近3年，鍾麗玲稱截至上月底公署處理3234宗起底，包括1586宗投訴及1648宗主動巡查發現的個案，並向46個網上平台發出2032個停止披露通知，涉33494個訊息，遵從率逾96%。展開刑事調查個案有363宗，當中88宗轉介警方跟進；公署展開58次拘捕，59人被捕，期內37人被起訴，26人被定罪。

今年首8個月公署主動巡查發現80宗起底，較前年同期即起底條文生效後首年803宗大跌九成；接獲投訴由前年首8個月421宗跌至今年同期270宗。過去一年起底主因涉金錢糾紛，佔42%；其次為佔31%的人際關係糾紛，政見糾紛大減至2%。記協稱近月數十名記者受滋擾，疑個人資料外泄，鍾表示公署接獲1宗投訴，正在處理，若涉刑事成分會轉交警方。