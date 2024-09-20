董之英遲報名遭DQ 上訴稱願扣分求參賽 校長哭訴願引咎辭職 「勿因校方失誤罰學生」

董之英校方昨舉行分享會，邀請師生、家長及傳媒出席。校長黃攸杰指出，是次行政疏忽，校方責無旁貸，惟希望「不要因校方失誤而懲罰學生」。黃攸杰表達對學生虧欠，二度情緒失控落淚，無法言語。會後黃攸杰向傳媒表示，如辦學團體追究，他願引咎辭職。

校方稱事件涉及一名前職員，指遲交報名不僅導致甲組足球無法比賽，所有其他排球、籃球、羽毛球均未有按時報名。

校監黃偉健稱，不少學生望日後在足球界發展，該校亦與足總有合作訓練計劃，形容事件對該校足球發展造成很大打擊。黃攸杰則強調，日前校方亦已向學體會提交上訴書，冀學體會能參考其他懲罰方法代替，如罰款、比賽扣分等。被問及若遲報交但仍可參賽是否不公正時，校董黃子文表示，有其他參賽球隊的球員表示，有機會遇到董之英是「合理期望」，董之英參賽在對手預期之中，不是不公平。

或有球探觀精英賽 缺席誤學生前途

按賽制，在沙西賽區高級組排前二名才能晉級精英賽，若未能參賽，董之英除會失去本屆精英賽資格，或需在明年重踢一年初級賽才能重回高級組，將連續兩年缺席精英賽。校董黃子文形容，精英賽如演藝界的金馬獎、奧斯卡，或有港隊教練、球會總監及東南亞球隊球探觀賽，若因禁賽導致缺席，或令學生中學生涯有遺憾，會「誤了他們前途」。據校方統計，若本屆遭禁賽，將有23名中六生無緣精英賽，其中一名學生指，此前為精英賽付出了許多努力，希望能在畢業前最後參加一次精英賽。

指離任體育科主任交接不當

黃攸杰解釋遲交表原因，指事件與已離職的體育科主任交接不當導致，指該離職主任在交接時稱自己遺失報名系統密碼，而接任的體育科主任林老師表示，前任在交接時稱「（學體會比賽）報名沒咁快，要等開學開會後」，又指前任不配合。

教局：倘涉教師失德將嚴查

教育局回覆本報稱，目前未接獲學校就事件的查詢，中小學校運動比賽的規定及安排由學體會負責，若發現事件涉教師失德將嚴肅跟進處理。學體會沙西區分會副主席鄭元山稱自己未能回應事件。本報向學界體育聯會查詢，有待回覆。