Google地圖多區學校遭改名惡搞 有中招校長稱無傷大雅 盼教育的事教育處理

教局關注 稱部分校名回復正常

教育局表示十分關注，已接獲個別學校報告，亦得悉有學校已經或正與Google聯絡修正，部分校名已回復正常，教育局會繼續監察，與學校保持聯繫。

實測改名毋須證明 一小時獲批

部分引用Google地圖的手機應用程式亦受影響，包括Uber、九巴、Lalamove、GogoX、Call4van等。本報昨午實測，只要在地圖上提出編輯，提交時毋須附上證明資料，約一小時後新名已顯示在地圖系統內。

香港兆基創意書院在網上被刪去「兆基」二字，校方在Threads上發帖幽默回應，稱「邊個咁曳啊」、「唔得咁樣對四叔啊」。

該校署任校長甄拔濤昨向本報說，任何人都能網上修校名，他見到改名時也覺得「幾搞笑」，「覺得網民、年輕人搞吓笑，無傷大雅，無惡意動機的話便好」，料「貪玩風潮」通常只維持一陣子。他強調，有個別學校被惡搞，有人以改校名來中傷學校，並留意到台灣有學校因此報警處理，指目前香港情况未如當地嚴重，盼「教育的事就教育處理」，毋須動輒「動刀動槍」。

另一中招校長：不恰當惡作劇

有同樣校名遭改動、不願具名的中西區中學校長表示，學校職員發現Google地圖內的校名被改，於是隨即提交修正，現時已恢復正常。該校長認為，事件是「不恰當的惡作劇」，對學校「極度不尊重」。他指出，學校是註冊團體，在地圖上修改名稱，應有適當的途徑作確認，期望Google盡快跟進。

方保僑：以往改名須佐證

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，以往要在Google地圖改名不容易，舉例約6至7年前，他為一幢原只得街號的大廈在Google地圖申請修改申請，其間有交資料佐證，亦要等約1年才成功加入新名。他估計，網民可隨意改校名，有可能是Google改以人工智能協助審批，有所疏漏，他認為Google需改善審批程序，包括要核對及佐證等。