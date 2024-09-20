單車漢捱撞捲泥頭車底重傷 司機被捕

騎單車31歲非華裔男子，腳部嚴重受傷半昏迷，由救護員即場初步治理及包紮，再由救護車送往瑪麗醫院。泥頭車27歲陳姓男司機酒精呼氣測試零度，警方經調查後以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕，帶署扣留調查。

腳部被輾 負傷爬出車底

事發昨午近3時，陳駕駛重型泥頭車沿高士威道往禮頓道方向行駛，至銅鑼灣道交界左轉時撞倒一輛單車，單車人車倒地捲入車底。現場消息稱，騎單車男子腳部疑被輾過，嚴重受傷，其後負傷由車底爬出，伏在行人路與行車線之間，漸陷入昏迷，司機蹲在其旁為他撐傘擋太陽，傷者其後由救護車送院。網上流傳行車記錄儀片段，單車從泥頭車左邊經過時遭左轉泥頭車撞倒捲入車底，泥頭車急煞，安全島等候過路途人即時轉身背向事發位置，片主亦傳出驚叫聲。

意外後，泥頭車左邊第一、二車軸之間留有一段疑傷者負傷爬行留下的血路，外賣食物亦散落在兩軸輪胎之間，涉事單車變形卡在車底，警方封鎖部分行車線及過路處蒐證，詳細檢查車頭與輪胎並拍照存檔，泥頭車司機在現場協助警方了解經過，其後被帶署扣查。意外起因有待深入調查。