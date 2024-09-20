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牆塌石屎傷女生 拘法團主席 大狀：公用部分法團有責 嚴重可留案底

【明報專訊】深井海韻花園外牆昨早有石屎剝落，碎片擊傷正上學的女中學生及外傭，其中女生頭部流血，包紮後以工具固定頭部由救護車送院。警方調查後拘捕業主立案法團主席。屋宇署稱，涉事大廈頂樓外牆伸出的簷篷有一幅約20厘米乘50厘米的紙皮石剝落，管理公司已圍封平台及安排承建商搭棚。有大律師指出，業主立案法團有責管理建築物公用部分，若罪成法團主席可能留案底。

昨清晨6時許，16歲外籍少女離開深井海韻花園寓所上學，途經第二座對開平台時被高處墜下石屎塊擊中。警方與救護員接報到場，少女頭部受傷流血，校服染有大灘血漬，地下留下用作止血的衛生巾。同行外籍43歲女傭左腳輕傷，二人在女親友陪同下乘救護車到仁濟醫院。

涉頂層36樓簷篷 屋署：結構無明顯危險

警方到場調查，初步發現上址頂層一單位外牆頂部有石屎崩塌，其中約10厘米乘30厘米石屎碎塊擊中少女頭部。警方封鎖平台對開並通知有關部門。調查後警方拘捕74歲黃姓男子，涉嫌容許物件從高處墮下，據悉他為業主立案法團主席。案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。

海韻花園共有5座，涉事第二座樓高36層，樓齡接近32年。屋宇署稱，昨接獲警方通知後隨即派員視察，確認大廈整體結構無明顯危險。署方會繼續監察外牆維修進度。署方強調業主有責任確保樓宇安全，若樓宇失修導致他人財物損失或人命傷亡，業主有可能負上刑事及民事法律責任。

大律師嚴康焯表示，初步顯示事故涉及大廈外牆，按照大廈公契一般歸類為建築物公用部分，即每個業主都有份，若檢控或訴訟，整個業主立案法團都有責任，不過通常會先拘捕主席。嚴康焯說，高空墜物視乎每宗案件嚴重程度、傷亡、被告有無合理抗辯理由等，若案情輕微或以守行為方式處理，較嚴重者可能罰款及留案底，監禁則一般較少見。

相關字詞﹕石屎剝落

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