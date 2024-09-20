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港聞二

綠置居揀樓 麗玥苑「樓王」1小時內被揀走

【明報專訊】新一期「綠置居2023」昨起開始揀樓，銷售處早上已迫滿揀樓的中籤申請人，「樓王」麗玥苑B座39樓8室開售一小時內已被揀走。房委會表示，早前邀請240名家庭申請者出席揀樓，最終昨有172人，出席率約72%；昨有150個單位獲選購，包括126個麗玥苑新單位、15個重售綠置居單位及9個租者置其屋計劃回收單位。房委會稱今日有約280名家庭申請者獲邀揀樓。翻查資料，去年3月「綠置居2022」首日揀樓，房委會邀請約110名中籤申請者出席，最終83人出席，出席率75.5%。

位於觀塘的綠置居銷售處昨早開門前，已有不少準買家排隊等候，當中不乏扶老攜幼的家庭，亦有母親一早到場為兒子揀樓。育有一子一女的黃女士表示，兒子尚未成家立業，但考慮到年輕人談婚論嫁，將來亦有機會生育而有新的家庭成員，故需要大一點的單位。

一家四口的林先生亦稱希望選購大單位，有多個房間給小朋友，價錢雖或不算超值，但也開心至少有機會成為業主。

息率料可降 準買家欣喜負擔減

美聯儲局昨天凌晨宣布減息半厘，預期香港息率有下調空間。準買家冼先生認為（美國減息或令）供樓負擔減輕，「肩膊沒那麼重，供少些、開心些」。準買家張先生則稱買樓非一時想法，無論減息與否都會買。另一準買家鄧先生表示，目前息口還是很高，但衡量過後，仍認為是值得買入單位。

今期新推售的長沙灣麗玥苑共提供2359個單位，實用面積約280至646平方呎，以市價五二折出售，售價介乎約154萬至461萬港元；另外重售鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑共約300個貨尾單位，以及約350個租置回收單位。

相關字詞﹕房屋 減息 麗玥苑 綠置居

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