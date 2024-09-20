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港聞

港聞二

林卓廷方：沒退路需自衛 官：雙方似有默契「非困獸鬥」

【明報專訊】首被告林卓廷昨由大律師黃錦娟代表陳辭，稱案發時林與其他被告可能出於自衛等原因而行使合理武力，當晚元朗站內白衣人逼近及沒有退路的情况，讓閘內人產生壓迫感及需要正當防衛。法官陳廣池認為，白衣人初期沒走近閘口，他們與黑衣人似有「默契」，雙方不會越過閘口，閘內人未至於無路可退，故辯方不能概括成「困獸鬥」局面。

黃錦娟表示，林與其他被告可能為了自衛、阻止他人破壞社會安寧或防止罪行，行使合理武力。黃不認為白衣人有「保衛家園」初衷，指當晚廚師蘇梓朗在街上被白衣人打至「背脊開花」已反映他們失去初衷。陳官質疑，案中無證據指所有白衣人屬於同一群組；黃表示證人A小姐同意當晚若有人手戴紅繩可免受襲，可見白衣人間有聯繫。

黃又稱，林剛到元朗站便見有人受傷及地上有斷棍，一群白衣人持棍棒，兇神惡煞般出現在閘口處，讓閘內人產生壓迫感及需要正當防衛。陳官指片段中不見有白衣人走近閘口，他認為黑白衣人似有默契，雙方以閘口為分界，互不越界。黃稱白衣人是等候聚集足夠人手才衝進閘內，相反閘內人無退路。陳官又指，當時仍有市民能沿閘口離開，况且列車尚未停駛，未至於無路可退，不能概括成「困獸鬥」。

辯：拍攝記錄事件及阻嚇白衣人

黃反駁控方說法，指林藉帖文呼籲市民集結只是控方的揣測，林早已收到消息指「鄉紳會吹大雞」，故當他知道有人在元朗受襲後便確信並發布消息。至於控方指林開直播為「刷流量」，黃解釋稱林習慣將事件攝錄下來，以記錄事件及阻嚇白衣人。

（反修例風暴）

相關字詞﹕結案陳辭 林卓廷 暴動罪 元朗站 721事件

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