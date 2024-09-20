林卓廷方：沒退路需自衛 官：雙方似有默契「非困獸鬥」

黃錦娟表示，林與其他被告可能為了自衛、阻止他人破壞社會安寧或防止罪行，行使合理武力。黃不認為白衣人有「保衛家園」初衷，指當晚廚師蘇梓朗在街上被白衣人打至「背脊開花」已反映他們失去初衷。陳官質疑，案中無證據指所有白衣人屬於同一群組；黃表示證人A小姐同意當晚若有人手戴紅繩可免受襲，可見白衣人間有聯繫。

黃又稱，林剛到元朗站便見有人受傷及地上有斷棍，一群白衣人持棍棒，兇神惡煞般出現在閘口處，讓閘內人產生壓迫感及需要正當防衛。陳官指片段中不見有白衣人走近閘口，他認為黑白衣人似有默契，雙方以閘口為分界，互不越界。黃稱白衣人是等候聚集足夠人手才衝進閘內，相反閘內人無退路。陳官又指，當時仍有市民能沿閘口離開，况且列車尚未停駛，未至於無路可退，不能概括成「困獸鬥」。

辯：拍攝記錄事件及阻嚇白衣人

黃反駁控方說法，指林藉帖文呼籲市民集結只是控方的揣測，林早已收到消息指「鄉紳會吹大雞」，故當他知道有人在元朗受襲後便確信並發布消息。至於控方指林開直播為「刷流量」，黃解釋稱林習慣將事件攝錄下來，以記錄事件及阻嚇白衣人。

（反修例風暴）