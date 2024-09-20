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港聞二

非白衣人案結案陳辭 控：7．21起因林卓廷暗籲集結

【明報專訊】2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，7人否認暴動罪受審，昨於區院結案陳辭。控方表示，林卓廷到場是「濫用職權以達到私人目的」，他在站內開直播「刷流量」以獲市民認同，又發布帖文暗地呼籲市民到元朗「生事」。林的代表大律師反駁，攝錄白衣人是為記錄事件及阻嚇對方（見另稿）。其餘被告的代表大律師今日陳辭。

指直播刷流量 抹黑白衣「黑社會」

法官陳廣池昨稱，控辯雙方已遞交書面陳辭，控方文件數量「好似寫博士論文咁多」，為節省法庭時間，雙方只需就重要事項加以陳述。律政司高級檢控官程慧明先陳辭，指林卓廷的證供不可信，他當晚入元朗不是為履行議員公職，而是「濫用職權以達到私人目的」，例如他在facebook開直播「刷流量」以獲市民認同。

程慧明又指，林到元朗之前，曾在fb先後3次發帖文稱元朗出現黑社會，表面看似提醒公眾，「實則暗示」欲呼籲市民到元朗「生事」，故7．21事件起因之一能歸咎於林發動及參與集結。

程慧明說，林亦恃公職身分而成為黑衣人一方領導，發號施令、稱面對白衣人「唔好褪、唔好追」，又將白衣人抹黑為黑社會，導致黑衣人產生仇視及對抗心態。

林「冇諗白衣人感受」 非調停

程反駁林自言是調停角色的說法，指他縱容黑衣人的挑釁，但「冇去諗白衣人嘅感受」；白衣人初衷為「保衛家園」，讓黑衣人散去是平息紛爭的方法，但林對白衣人的訴告視而不見。辯方不同意白衣人有初衷，或他們動手傷人時已失去初衷。

針對其餘被告，程指庾家豪在案中的參與度很高，他「面目猙獰」般與白衣人對視，並向對方招手及說「come on」；鄺浩林有份挑釁，向白衣人做手勢，雖然控辯爭議鄺是舉中指還是食指，但程認為在白衣人角度肯定會認為鄺在舉中指；陳永晞及楊朗曾手持消防喉向白衣人射水，程指行為無法嚇退白衣人，反激起進一步衝突；葉鑫昇及尹仲明則曾向白衣人投擲水樽。

【案件編號：DCCC 1106/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕林卓廷 暴動罪 元朗站 721事件 反修例事件

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