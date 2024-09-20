洪水橋站項目66億預算獲批 較6年前升六成

地價扣除98.5億 資助港鐵推展

運輸及物流局與港鐵簽訂工程項目協議，預計項目今年動工，2030年竣工。政府發言人表示，洪水橋站項目以「擁有權」模式推展，港鐵負責項目融資、設計、建造、營運和維修，66.39億元預算是按今年9月價格計算，政府會向港鐵公司提供財務資助以推展項目。

發言人又稱，洪水橋站將成為屯馬線天水圍站和兆康站之間的中途站，洪水橋居民往返兩站僅需4分鐘，為新發展區約22萬人口帶來龐大運輸效益。

政府2021年5月曾向立法會提交文件，提到以2018年12月價格計算，洪水橋站預算建造成本約41億元；換言之相隔近6年，造價目前已上升62%。消息人士稱，實際上按通脹計算，建造成本只由41億元升至49億元，增加19.5%；其餘17億元款項主要涉及配合「洪前鐵路」（連接深圳前海）發展、洪水橋站客量上升，以及因應北部都會區發展，配合增強本港鐵路網絡的連通性等。

指昔估價未涵洪前鐵路、北都

張欣宇：成本漲可理解

張欣宇回應查詢稱，建造成本非個別項目問題，政府需從整體成本結構改變入手，才可有效處理；而洪水橋站過去建造成本估算，未包括洪前鐵路及北都發展等因素，因此現時成本上漲是可以理解。