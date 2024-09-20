定罪紀錄、正被檢控否 參選社工局須申報 另須承諾宣誓 主席：有案底非必DQ

明報記者 陳柔雅

改組後註冊局共有27名成員，包括8名民選和17名委任成員、社署署長和一名公職人員，須宣誓確認擁護《基本法》和效忠香港特區。選舉提名期為本月23日至下月10日，當選的8名社工明年1月16日起上任，為期3年。

已呈報案底者 須再詳列資料

本報發現，提名表格附有聲明要求被提名人承諾，當選後將遵守《社會工作者註冊條例》第4A條訂明作出註冊局成員誓言的規定，另要求申報有否定罪紀錄及是否正被檢控，包括但不限於《條例》附表2及3指明罪行；如曾有定罪紀錄或正被控，並早已向該局呈報，仍須再呈報並詳列資料。

許宗盛證實上述屬新安排，稱修例後註冊局成員必須宣誓，故按法例新增要求被提名人承諾當選後會宣誓，「如果選到又不肯宣誓，便要重複選舉程序？」，故冀確保他們知悉要求。

集結暴動「都可能影響」

對於申報定罪紀錄等要求，許宗盛說是因應法例改變而新增適當要求，註冊局成員「要身家清白、乾乾淨淨」，故要求欲參選者申報資料供考慮，「選了出來會否影響註冊局形象？」他說不是有案底就會被「DQ」，選舉委員會將按資料考慮和提出建議，再由註冊局大會決定。

被問到哪些罪行不合適，他認為較明顯是虐兒、恐嚇等嚴重罪行，而不誠實罪行如詐騙，「我覺得會影響大眾對註冊局成員的看法」。至於非法集結和暴動，他認為「都可能會影響到」。他強調不能一概而論，例如視乎該人何時犯罪，有些社工年少犯罪但已改過。至於危害國家安全，他說「根本連社工都不可以做，更不要說做註冊局成員」。

停郵遞投票 稱或寄失及難核實簽署

以往選舉接受郵遞選票和親身投票，最新選舉規則顯示「將只採用實體投票」。許稱以往不少選票因郵遞延誤於選舉後才送抵，「有些寄失都不知道」，且難核實選票簽署是否屬該社工，考慮到選舉公正，改為只可親身投票。他又說，以往只能到該局筲箕灣辦事處投票不方便，今次港九新界將設票站，冀補充不足和方便投票。

許宗盛希望社工對註冊局新組合有信心，今次更踴躍參選和投票。被問會否預期民主派或開明派社工未必參選，他說「不會從政治角度看事件」，註冊社工均有權參選，歡迎不同類型的社工，「為香港為市民為業界做事」，重申註冊局是專業團體而非工會，不希望選舉太政治化。