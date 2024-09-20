三跑工人疑中暑猝逝 子：母急申出院見最後一面

子剛畢業 「唯有自己堅強啲」

勞工處表示已知悉事件並展開調查。機管局稱已聯絡勞工處及相關承建商跟進，會與承建商保持溝通，向死者家屬提供協助。工業傷亡權益會派員到醫院接觸事主家人。天文台昨晨6時45分發出酷熱天氣警告，昨早11時赤鱲角錄得氣溫34℃，下午5時30分警告除下。

蔡與妻子、獨子及侄子同住觀塘一單位。兒子霖仔稱，父親一向身體健康、甚少生病，「我病佢都唔會病」；父親做地盤工作十幾年，做過搭棚，其後轉做釘板、拆板工作，在三跑地盤開工約半年，最近每周開工6天，逢周日休息，中秋節翌日都有休息。霖仔稱父親平時少講工作的事，不知道其工作環境如何，但父親「做地盤做到好大隻」。

霖仔說昨早剛起牀便收到父親工友通知指他昏迷，工友說父親表示身體不適，在旁休息，其間突然嘔吐，及後躺在地上昏迷。霖仔趕往醫院，獲告知父親搶救無效。他將噩耗轉告因中風留醫的母親，母親情緒激動，「血壓係咁升、係咁升」，申請出院見最後一面，趴在父親身上泣不成聲，其後返回醫院休息。霖仔說父親「塊面黑晒」，醫生講不到死因，工友則推測可能中暑。

妻中風停工 聞噩耗血壓飈

霖仔稱母親半個月前輕微中風，需要住院，目前行動不便，雖有一份月入萬多元的文員工作，但至少未來一兩個月都無法上班。霖仔剛畢業投身社會，家庭原本依靠月入3萬多元的父親為經濟支柱。面對父母接連生病及離世，加上要交租及供養爺爺嫲嫲，霖仔對前景彷徨，「要搞白事，啲錢又唔知點」，已相約父親公司下周商討可否墊支一部分，來自福建的叔叔亦會協助處理身後事。

有工友昨日趕到醫院了解，稱昨早烈日當空，蔡暈倒時已立即按其「人中」及嘗試拍醒他，又用風扇吹着他，惟「再整多兩整先睇到佢無呼吸喇」，其後地盤救護員接手搶救。工友說平常約9時正式到工作位置。

如欲捐助，可把善款存至死者兒子蔡漢霖中國銀行戶口：012-708-1-021503-4 （Cai Hanlin）