文員巴士寫字囚10月 辯方：欲證言論自由仍在

被告鍾文傑（29歲）承認3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。辯方大律師關文渭求情時追溯煽動罪的立法目的，力陳罪行主旨不是預防性質，而是維護人民對政府的愛戴，並提到被告之前照顧患腦退化症的祖母，惟祖母數天前離世。蘇官在判辭引述，被告在求情信表示愧疚，稱他受到外國偏頗文章的荼毒才犯案。

蘇官判刑時重申，本案罪行具預防要旨，被告在巴士上層較後的椅背寫字，必是避免被發現又可令乘客看見，達到宣揚港獨和危害國安的信息，維時介乎一天至一個月；被告帶筆上車又再三棄掉犯案工具，可見並非即興行事。

根據案情，警方今年3月25日接報發現巴士椅背寫有「民族自強」及「香港獨立」，閉路電視片段顯示被告在事前兩日上車。警方又發現被告3月28日登上另一巴士，巴士椅背寫有「香港獨立 唯一出路」及光時口號。警員於4月27日在行動中目睹被告上車，然後其前方椅背寫有「光復香港」藍字，被告下車後把一支藍色箱頭筆棄於垃圾桶。

此外，被告4月2日和18日分別在巴士椅背寫上「721唔見人」、「831打死人」、「黑警屎忽俾狗×」、「721 831」等字句。

被告6月被捕後承認「係我畫嘅」，稱一時衝動趁無人寫下陳述，以示有言論自由，他解釋字句分別意指有權反抗政府，自己能夠決定前途，香港不應回歸祖國管治，應由反政府的社運人士執政；他相信字句影響力很小，因為可能被清潔工抹去。

【案件編號：WKCC 2786/24】