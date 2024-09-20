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港聞二

光時衣煽動判囚14月 官：新例罰更嚴護國安

【明報專訊】今年6月12日身穿「光時」上衣的男子早前承認《維護國家安全條例》的煽動罪，成為該罪行首案，昨在西九龍裁判法院判刑。就被告今年初曾在機場穿光時上衣犯類同罪行判監，總裁判官蘇惠德指被告出獄後不久便密謀犯案，明顯不知悔改，因其前科加刑3個月，最終判監14個月。蘇官強調量刑須考慮修例原意，以「更嚴峻的刑罰」預防及消除危害國安的風險。涉在巴士椅背寫煽動字句的男文員昨亦在同一法院認罪，被判囚10個月（見另稿）。

被告諸啓邦（27歲）承認「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，「拒出示身分證明」及「有意圖而遊蕩」兩罪則獲「不提證供起訴」。辯方早前提出，首犯舊煽動罪在裁判法院最高判監兩年，修例後經公訴程序提升至最高判監7年，但不代表整體刑罰須按加幅提升。

蘇官昨在判辭稱，量刑須考慮立法機關的原意及目的，以反映罪行的嚴重性，立法機關今年3月大幅提高刑罰，是為了加強打擊煽動罪，藉更嚴峻刑罰預防及消除危害國安、破壞社會秩序的風險。辯方早前提及，修例後裁判法院在本案受司法管轄權所限，最高判監為兩年；蘇官昨回應指司法管轄權與立法原意無關。

對於被告有舊煽動罪案底，蘇官不視他是積犯，在「控罪嚴重性」上不會就案底給予比重，但強調維護國安是煽動罪的首要目標，並​​始終是量刑的根本考慮，稱政府為履行《基本法》第23條的憲制責任而修訂舊有煽動罪，旨在完善維護國安的法規、填補漏洞，法庭不能單憑保障公眾安全延長刑期，但國家安全涵蓋公眾安全，量刑時有權一併考慮。

因舊煽動罪案底加刑3月 認罪減1/3

蘇官續指，被告今年1月在機場干犯類似罪行入獄，3月已購買涉案上衣，批評他不知悔改，原先判罰阻嚇力不足；被告之前在機場準備離港時被捕，當時不涉敏感日子，與本案不能相提並論。因應被告的前科，蘇官將18個月量刑起點上調3個月，以儆效尤，被告認罪則可獲減刑三分之一，最終判監14個月。

根據案情，被告在港鐵石門站穿「光時」黑衣，他在警誡下稱當天是反逃犯條例運動的重要日子，故特意穿著，衫上口號意指將香港回復到英治年代，而他戴黃口罩上的「F.D.N.O.L.」是「五大訴求 缺一不可」的簡稱。他另攜帶自己的排泄物，意圖擲向不認同「光時」理念的人。

【案件編號：WKCC 2585/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 總裁判官蘇惠德 出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 維護國家安全條例

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