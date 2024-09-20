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美酒佳餚10．23辦首開5日 「走塑」籲攜杯

【明報專訊】香港美酒佳餚巡禮下月23至27日在中環海濱活動空間舉行，多達300個美酒和美食攤位，並首度延長至5天。旅發局主席彭耀佳昨稱，10月底到11月亦聯同全港逾300間餐廳、酒吧推出「品味全城」活動，冀以「人氣帶動財氣」，鼓勵餐飲消費。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文預料，活動可吸引約15萬人入場，其中約10%為旅客，局方會與航空公司、旅行社、郵輪公司合作推廣。

料迎15萬人 推米芝蓮美食

今年美酒佳餚巡禮有逾110個美食攤位及全新「名饌薈」專區，將有米芝蓮星級食府及名廚推介美食，如三星食府富臨飯店的南非吉品鮑、會場限定食品如帝苑酒店巴馬火腿芝士蝴蝶酥等；場內亦設名廚大師班，以及由得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒。酒品則來自逾35個國家及地區包括法國、意大利等，亦有新興酒品如英國汽泡酒、中國蒸餾酒等，部分門票今起網上開售（見表）。

陳俊文表示，旅發局會跟航空公司攜手在內地13個城市推出套票、與美加地區旅行社合作，度身訂做專屬套餐（package），而月底有4艘國際級郵輪訪港，局方亦會和郵輪公司及旅行社合作推廣，邀請乘客參與巡禮；又會向逾百間本地酒店住客派發包括入場門票及品味券的旅客禮包。10月21至27日期間，旅客亦可在機場、尖沙嘴天星碼頭的旅客諮詢中心領取禮包。

每晚開至11時 今起網可購票

陳又稱，今年場內因應「走塑令」不會派發膠杯，鼓勵市民購買玻璃杯或自備酒杯，如自備酒杯入場則會贈送杯套。針對最近業界倡議降低烈酒稅，他稱「任何政府措施幫到業界，都會支持」。

彭耀佳稱，去年巡禮吸引10多萬入場人次，當中有不同國家地區的旅客，活動幫助不少商戶向全世界推銷，帶動消費及商機，今年開放時間將是歷年最長，每日可至晚上11時。翻查去年開放時間，4日活動中僅最後一日無開放至晚上11時。

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