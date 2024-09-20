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唱片銷量逾億 7格林美獎 巡演票房創搖滾樂隊歷史

【明報專訊】1996年成軍的Coldplay，被喻為英國殿堂級搖滾樂隊，歷年曾獲8個全英音樂獎、7個格林美獎及5個MTV音樂錄影帶獎，唱片專輯全球銷量逾億張，是史上最暢銷樂團之一。Coldplay曾於2009年來港在亞博館舉行一場演唱會，今次是相隔16年重來。資料顯示，自2022年3月展開的是次世界巡迴演唱會，截至上月總收入逾10億美元（逾78億港元）。

09年曾來港 亞博唱一場

Coldplay去年底亞洲巡唱包括東京、高雄、新加坡及曼谷等站，參考高雄站票價，最貴的VIP套價2.28萬新台幣（約5500港元），最平1500新台幣（約360港元）。

據Coldplay官網，10月及11月澳洲和新西蘭各站的門票已售罄；明年1月首兩站為阿聯酋阿布扎比及印度孟買，4月來港後會轉到韓國首爾舉行4場演唱會。

據Billboard上月一篇文章，Coldplay自2022年3月開展「Music of the Spheres World Tour」，截至上月25日總收入已逾10億美元，售出近930萬張門票，登上史上最暢銷搖滾樂隊巡迴演唱會榜首，單計7月份11場演出，收入已達7220萬美元（約5.6億港元），售出57.5萬張門票。

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