唱片銷量逾億 7格林美獎 巡演票房創搖滾樂隊歷史

【明報專訊】1996年成軍的Coldplay，被喻為英國殿堂級搖滾樂隊，歷年曾獲8個全英音樂獎、7個格林美獎及5個MTV音樂錄影帶獎，唱片專輯全球銷量逾億張，是史上最暢銷樂團之一。Coldplay曾於2009年來港在亞博館舉行一場演唱會，今次是相隔16年重來。資料顯示，自2022年3月展開的是次世界巡迴演唱會，截至上月總收入逾10億美元（逾78億港元）。