籲備妥音響交通 李兆波：首場失利會重傷

李兆波昨向本報稱，國際巨星開騷注重場地音響，他關注啟德主場館音響質素能否配合，例如場館天幕閉上時音響質素或有不同，冀園方事前做好測試。他亦擔心演唱會過後人群疏散問題，籲當局及園方做好交通安排。

倡安排餐飲消費 「非睇完就夠」

他稱，周邊城市明瞭演唱會有助帶來興旺的旅遊收入，籲本港要有持續計劃，勿無以為繼，亦要做好場地及周邊配套，「不是睇完表演就夠」。他以「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展為例，特展與餐廳推出主題食品，吸引不少高消費客「排長龍」；又認為本港可借鏡外國場館，特別安排位置讓聽眾消費，「例如園區有沒有位置飲酒及高檔餐廳」，甚至長遠建立一個屬於體育園的社群。

高雄今年已辦百場 吸118萬客

星邀Taylor Swift 收逾20億

台灣近期接連邀得Ed Sheeran及Bruno Mars等國際巨星舉辦演唱會，其中高雄今年演唱會經濟成績亮麗，高雄觀光局昨公布截至本月上旬已有108場次演唱會，吸引逾118萬人次，創造逾39億新台幣（9.5億港元）觀光產值，今年底再有韓團Stray Kids、英國樂隊Take That及美國歌手Charlie Puth等逾20場巨星演唱會，估計整年吸引逾144萬人次到訪，創造逾48億新台幣（11.7億港元）觀光產值。

Taylor Swift今年3月在新加坡舉行6場演唱會，馬來亞銀行宏觀研究總監Erica Tay曾以約七成觀眾來自海外估算，Swift演唱會可為當地帶來3.5億至5億坡元（約20.4億至29.1億港元）旅業收益。