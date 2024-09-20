明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

籲備妥音響交通 李兆波：首場失利會重傷

【明報專訊】演唱會經濟是本港鄰近地區力爭之戰場，美國樂壇天后Taylor Swift今年初獲新加坡政府補貼於當地舉辦演唱會，為當地帶來巨額經濟效益。英國搖滾樂隊Coldplay明年在港舉辦3場演唱會，經濟學者李兆波認為本港有條件發展演唱會經濟，「好過搞夜繽紛」，呼籲啟德體育園及當局把握今次機會，做好場地及周邊配套，「首場辦不好，其實都會重傷」。

李兆波昨向本報稱，國際巨星開騷注重場地音響，他關注啟德主場館音響質素能否配合，例如場館天幕閉上時音響質素或有不同，冀園方事前做好測試。他亦擔心演唱會過後人群疏散問題，籲當局及園方做好交通安排。

倡安排餐飲消費 「非睇完就夠」

他稱，周邊城市明瞭演唱會有助帶來興旺的旅遊收入，籲本港要有持續計劃，勿無以為繼，亦要做好場地及周邊配套，「不是睇完表演就夠」。他以「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展為例，特展與餐廳推出主題食品，吸引不少高消費客「排長龍」；又認為本港可借鏡外國場館，特別安排位置讓聽眾消費，「例如園區有沒有位置飲酒及高檔餐廳」，甚至長遠建立一個屬於體育園的社群。

高雄今年已辦百場 吸118萬客

星邀Taylor Swift 收逾20億

台灣近期接連邀得Ed Sheeran及Bruno Mars等國際巨星舉辦演唱會，其中高雄今年演唱會經濟成績亮麗，高雄觀光局昨公布截至本月上旬已有108場次演唱會，吸引逾118萬人次，創造逾39億新台幣（9.5億港元）觀光產值，今年底再有韓團Stray Kids、英國樂隊Take That及美國歌手Charlie Puth等逾20場巨星演唱會，估計整年吸引逾144萬人次到訪，創造逾48億新台幣（11.7億港元）觀光產值。

Taylor Swift今年3月在新加坡舉行6場演唱會，馬來亞銀行宏觀研究總監Erica Tay曾以約七成觀眾來自海外估算，Swift演唱會可為當地帶來3.5億至5億坡元（約20.4億至29.1億港元）旅業收益。

上 / 下一篇新聞

體育園盛事頭炮 Coldplay 4月開騷
體育園盛事頭炮 Coldplay 4月開騷
唱片銷量逾億 7格林美獎 巡演票房創搖滾樂隊歷史
唱片銷量逾億 7格林美獎 巡演票房創搖滾樂隊歷史
美酒佳餚10．23辦首開5日 「走塑」籲攜杯
美酒佳餚10．23辦首開5日 「走塑」籲攜杯
睽違8年 港入世界人才榜頭十
睽違8年 港入世界人才榜頭十
光時衣煽動判囚14月 官：新例罰更嚴護國安
光時衣煽動判囚14月 官：新例罰更嚴護國安
官：6‧12象徵動亂啟動 喊五大訴求「或挑仇恨」
官：6‧12象徵動亂啟動 喊五大訴求「或挑仇恨」
文員巴士寫字囚10月 辯方：欲證言論自由仍在
文員巴士寫字囚10月 辯方：欲證言論自由仍在
三跑工人疑中暑猝逝 子：母急申出院見最後一面
三跑工人疑中暑猝逝 子：母急申出院見最後一面
定罪紀錄、正被檢控否 參選社工局須申報 另須承諾宣誓 主席：有案底非必DQ
定罪紀錄、正被檢控否 參選社工局須申報 另須承諾宣誓 主席：有案底非必DQ
洪水橋站項目66億預算獲批 較6年前升六成
洪水橋站項目66億預算獲批 較6年前升六成
非白衣人案結案陳辭 控：7．21起因林卓廷暗籲集結
非白衣人案結案陳辭 控：7．21起因林卓廷暗籲集結
林卓廷方：沒退路需自衛 官：雙方似有默契「非困獸鬥」
林卓廷方：沒退路需自衛 官：雙方似有默契「非困獸鬥」
綠置居揀樓 麗玥苑「樓王」1小時內被揀走
綠置居揀樓 麗玥苑「樓王」1小時內被揀走
水警林婉儀殉職 遺產執行人索償警務處長
水警林婉儀殉職 遺產執行人索償警務處長
牆塌石屎傷女生 拘法團主席 大狀：公用部分法團有責 嚴重可留案底
牆塌石屎傷女生 拘法團主席 大狀：公用部分法團有責 嚴重可留案底
單車漢捱撞捲泥頭車底重傷 司機被捕
單車漢捱撞捲泥頭車底重傷 司機被捕
官恩娜姨母入稟 求推翻外婆遺囑
官恩娜姨母入稟 求推翻外婆遺囑
思覺失調漢遭轟斃 蕭澤頤：警用槍守則嚴謹
思覺失調漢遭轟斃 蕭澤頤：警用槍守則嚴謹
Google地圖多區學校遭改名惡搞 有中招校長稱無傷大雅 盼教育的事教育處理
Google地圖多區學校遭改名惡搞 有中招校長稱無傷大雅 盼教育的事教育處理
董之英遲報名遭DQ 上訴稱願扣分求參賽 校長哭訴願引咎辭職 「勿因校方失誤罰學生」
董之英遲報名遭DQ 上訴稱願扣分求參賽 校長哭訴願引咎辭職 「勿因校方失誤罰學生」
匿名招聘索資料涉違私隱例 專員：或查招聘平台責任
匿名招聘索資料涉違私隱例 專員：或查招聘平台責任
中學校長會倡重設委會處理學生輕生
中學校長會倡重設委會處理學生輕生
獄中寄信賄檢控官 強姦勒索積犯囚10月
獄中寄信賄檢控官 強姦勒索積犯囚10月
電池暗格走私值千萬鉑金 離境貨車司機被捕
電池暗格走私值千萬鉑金 離境貨車司機被捕
潮行GBA：潛入水族館
潮行GBA：潛入水族館
灣區手記：不敢扶 ／文：尚東美
灣區手記：不敢扶 ／文：尚東美
【Emily】六合彩5冧把同上期 大量中獎分薄彩金 二獎派3.84萬 三獎唔夠兩萬
【Emily】六合彩5冧把同上期 大量中獎分薄彩金 二獎派3.84萬 三獎唔夠兩萬
【Emily】稱勸狗主清便溺不果 花店警告毒狗被鬧爆
【Emily】稱勸狗主清便溺不果 花店警告毒狗被鬧爆
【Emily】國慶巴士巡遊 長牛大食鬼「復出」
【Emily】國慶巴士巡遊 長牛大食鬼「復出」
【Emily】家國情微型展今開放 張家朗「亮相」
【Emily】家國情微型展今開放 張家朗「亮相」
【Emily】浸大藝術科技孵化中心揭幕
【Emily】浸大藝術科技孵化中心揭幕