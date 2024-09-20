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體育園盛事頭炮 Coldplay 4月開騷

【明報專訊】將成為本港最大型體育及活動園區的啟德體育園明年首季開幕，園區首個落實的重量級商業演出昨出台。英國搖滾樂隊Coldplay昨宣布，明年4月於啟德體育園主場館舉辦3場演唱會，料為園區打響頭炮，園方昨形容是次「標誌着體育園的重要里程碑」。旅遊業界認為，今次演唱會有助吸引旅客在港過夜，業界願配合安排專車接送觀眾到其他地點繼續消費。有經濟學者稱本港有條件發展「演唱會經濟」，冀當局做好場地及周邊配套（見另稿）。

10．10公開售 3網優先訂

Coldplay昨於樂隊網站及多個社交媒體宣布，明年4月9、11及12日在啟德體育園舉辦「Music Of The Spheres World Tour 2025」演唱會。門票10月7至9日分別於Coldplay官網、Klook及Live Nation優先訂票，10月10日公開發售（見表），但票價暫未公布。

園方：重要里程碑

啟德體育園回覆本報稱，十分期待Coldplay演出，充分體現園方積極為香港帶來國際娛樂盛事的承諾，認為這場音樂會標誌着體育園的重要里程碑，也是體育園明年開幕後主要國際盛事之一。園方稱，將陸續公布更多體育和娛樂活動。

旅巴業願接送 赴中環尖沙嘴

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，啟德主場館可容納約5萬名觀眾，最重要是如何安排觀眾在演唱會後轉到其他地點刺激消費。他透露，經營非專利巴士的業界願意配合，安排500至800輛旅巴，足以接載約2萬名觀眾到中環蘭桂坊、尖沙嘴諾士佛臺、各關口及各大商場。他說，知悉當局有相應配套，冀屆時各部門勿各自為政，「到最後原來沒交通」。

崔定邦表示，業界一直希望有類似大型盛事在港舉辦，惟本港一直受限於場館問題，相信Coldplay演唱會主力吸引外國及內地觀眾，預計大部分為過夜旅客，而過夜旅客日均消費6000元，有助刺激本地消費。

崔稱，已有售票平台推出門票連酒店套票，旗下的精品酒店未必會推出優惠，但料明年4月會多客人光顧。他提到現時本港酒店入住率不錯，加上盛事配合，相信明年4月維港兩岸酒店生意不俗。

李兆波料多過夜客 助旅業升級

經濟學者李兆波回覆查詢稱，演唱會聽眾是高消費群，以往台灣及韓國等遊客在亞博館聽畢演唱會後或會即日離港，而Coldplay將於體育園開演唱會，相信大部分旅客都屬過夜客。他稱本港面對「有人數、沒消費」問題，相信演唱會可令本港走向另一檔次，「睇無人機檔次較低」。

啟德體育園主要有3個場地，包括有5萬座位的主場館、可分別容納約1萬人及5000人的室內體育館及青年運動場。特首李家超上月於體育園視察，稱3個場地主體結構大致完工，內部裝修及園景建築等正進行，已要求工作小組確保體育園如期建成啟用。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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