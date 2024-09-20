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港聞

港聞二

灣區手記：不敢扶 ／文：尚東美

【明報專訊】最近在網上看到不少諸如大媽坐巴士一人霸兩位、阿叔「打尖」惡言相向的新聞，是不文明現象增加，還是過去也有不少，只是沒人揭發？但比起打尖霸位，有一則新聞卻深深吸引筆者。綜合網上引述當事人稱，去年10月當事人在地鐵站好心拍醒一名跌倒暈低的阿伯，阿伯醒來後卻指被當事人推跌，還入稟要求賠償。事發位置正好是閉路電視盲點，因此事件變成「羅生門」。

中立而言，外人沒法判定阿伯是誣告或誤會，也不能單靠一面之辭認為當事人是冤枉還是逃避責任，然而事件本身足以令筆者倒抽一口涼氣，十分在意法庭裁決。因事件不單令人聯想到2006年南京彭宇案，更重要是無論裁決如何，都或對香港社會帶來嚴重影響。

簡單而言，彭宇案是指2006年南京市民彭宇陪同一名跌倒的老太太前往醫院檢查，彭宇稱出於好心，老太太則聲稱被彭宇撞跌，更提出索償。最後法院裁定彭宇須負部分責任，補償老太太部分損失。還是那一句，外人沒法知道真相，但當時主審法官王浩一句「不是你撞的，你為什麼要扶？」，導致18年來全國「不敢扶」的荒誕現象。

香港人很少有「不敢扶」的「危機意識」，因長久以來大家都講「信用」，不是我撞的，我好人我扶問心無愧；不是你撞的，你好人你扶我衷心感激。然而今次事件，不論訛詐或誤會，會否導致日後大家在街上見到有人跌倒，要先「警惕」注意四周有沒閉路電視或路人作證？做好心也要小心翼翼，還做不做好心？筆者希望只是自己過分敏感。

文：尚東美

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