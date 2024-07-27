潮行GBA：潛入水族館

明報記者 司徒聰穎

廣州海洋館

廣州海洋館位於廣州動物園，1998年1月開業，屬國內首批營運的海洋館，因設施老化等原因於2018年停業，後由廣州城投集團接手改建，今年6月重開。新海洋館以「人與海洋和諧共生」為設計理念，分為「雨林探秘」、「奇幻之境」、「精靈海灣」及「未來海」四大主題區。

館內展示300多種海洋生物，有近萬條海魚，還有國家一級保護動物綠海龜；「未來海」的「水母萬花筒」和「水母牆」是不容錯過的打卡點，在燈光配合下，10多種水母呈現不同顏色。還有近兩層高的「定海神針」，各種魚群時聚時散，恍如共舞。園內還會定時舉辦海豚、海獅、白鯨等表演，需注意各項表演時間和次數不同，以園區當天實際安排為準。

地址：廣州越秀區先烈中路120號廣州動物園內

開放時間：09:30-18:30（18:00停止入場）

交通：地鐵6號線黃花崗站A出口，沙河頂站A出口；5號線動物園站C出口

票價：成人150元，小童及老人110元，另有套票選擇（官方小程序）

觀瀾海洋世界

深圳觀瀾海洋世界位於國家5A旅遊景區觀瀾湖度假區，集觀光和教育功能的海洋館總建築面積近1萬平方米，有逾5000種水族動物，其中全長60米的海底走廊是目前深圳最長的海底隧道，行經時可見鯊魚等多種魚類在旁及頭頂游過。

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道13號

開放時間：09:00-18:00（17:30停止入園）

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口

票價：成人155元（人民幣，下同），小童及老人120元（官方小程序）

小梅沙海洋世界

深圳小梅沙海洋世界自2019年底重建，最近宣布將於國慶重開，全新面貌的海洋世界佔地面積6.02萬平方米，外形以鸚鵡螺為原型，設有熱帶館、極地館、鯨豚館、海獅混養區、青藍洞大廳五大展區，官方表示將引入逾200種珍稀海洋動物。

地址：深圳鹽田區鹽梅路與海洋路交叉口北側

開放時間：09:30-1900（17:00停止檢票）

交通：深圳地鐵8號線小梅沙站

票價：試業期間成人240元，小童及老人150元

歡樂海岸海洋奇夢館

位於歡樂海岸購物中心二樓西側，佔地3300平方米，主要有「水母世界」、「珊瑚之家」和「歡樂海獅劇場」3個區域。遊客可同時觀賞近20種水母、逾30種海魚及各類珊瑚。同時館內還結合AR光影技術、活體生物展示與科普教育。

地址：深圳南山區白石洲中路(近華僑城主題公園群)，歡樂海岸購物中心二層西側

開放時間：日場10:00-18:00；夜場18:00-22:00（21:30停止入場）

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站

票價：成人70元；小童及老人40元（深圳本地寶小程序）