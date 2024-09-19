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活在灣區：內地機裝Google Play 只需幾個步驟

【明報專訊】港人購買內地手機常遇一個問題：手機上沒有Google Play。對於習慣使用這款應用程式的港人來說，實在非常困擾。不過，網上有許多實用的教程，教你如何輕鬆在內地手機上安裝Google Play。

任何系統層級的變更都可能帶來風險，因此建議在操作前備份手機中的重要資料。檢查手機型號：並非所有華為手機都支援直接安裝Google Play，部分機型可能需要透過其他方法才能啟用。

步驟一：啟用開發者選項

開啟手機的「設定」應用程式，滑動到底部，點擊「關於手機」，再連續點選「版本號」7次，直到出現「您已處於開發者模式」的提示。然後返回「設定」主界面，找到並點選「系統與更新」，再按「開發人員選項」。在「開發人員選項」中，找到並開啟「USB偵錯」和「允許安裝來自未知來源的應用程式」。

步驟二：安裝Google服務框架

將先前下載的Google服務框架（GMS）APK檔案傳輸到手機，使用檔案總管找到APK文件，點選安裝，安裝過程需時較長，要耐心等待。

步驟三：安裝Google Play商店

將Google Play商店的APK檔案傳輸到手機，使用檔案總管找到APK檔案並安裝。安裝完成後，可能需要登入Google帳號以啟用完整功能。

步驟四：設定網路

內地網路環境可能無法直接存取Google Play。此時，可以考慮使用VPN等工具做網路設定。請注意，使用VPN須遵守當地法規，並確保個人資訊安全。

[活在灣區]

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