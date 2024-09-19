料「乙鏈」淡水魚涉飼養問題 何栢良倡溯源

衛生防護中心早前稱認為受影響淡水魚或涉批發層面，得悉在一個零售淡水魚檔樣本的基因序列與個案脗合後，已聯同漁護署到長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集環境樣本。衛生署昨回覆本報稱化驗分析工作正在進行。

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》說，多個街市淡水魚出現病菌，相信飼養層面已出現問題，建議當局向上追溯感染源頭。他又提及全球暖化下或有大量細菌滋生依附在魚的皮膚、腮、腸等部位。

指監測入院數落後

籲查魚塘批發提前預警

何續稱，當局監測ST283的方法主要由醫管局留意每月入院感染數據，如數字明顯上升則交由衛生防護中心回顧式做基因圖譜等調查。他認為此方式難追上流行病學發展速度，建議於夏天監測魚塘養殖及批發入口的淡水魚，做基因圖譜分析，提前向公眾預警。

何栢良說ST283喜歡攻擊膝頭、肩膊等關節處，若感染腦部或會致腦膜炎，出現神志不清、昏迷等，並指本港感染ST283嚴重或死亡個案佔整體一至一成半，值得關注。他呼籲市民勿吃未徹底煮熟的淡水魚，處理魚類時要戴手套。

根據早前公布，40名病人無一從事魚販、漁業養殖相關工作，當中30人有長期病。31人病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中5人報稱處理生的淡水魚時手部有傷口。