料「乙鏈」淡水魚涉飼養問題 何栢良倡溯源

【明報專訊】本港近期爆發侵入性乙型鏈球菌，至今證實40宗個案屬血清三型基因序列型283（ST283），當中兩人死亡。患者來自全港18區，多數曾接觸或處理生的淡水魚，淡水魚購自11個地區共23個街市。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，相信飼養層面已出問題，建議向上追溯感染源頭，同時建議當局在夏天對魚塘養殖及批發入口的淡水魚做好針對性的監測。
衛生防護中心早前稱認為受影響淡水魚或涉批發層面，得悉在一個零售淡水魚檔樣本的基因序列與個案脗合後，已聯同漁護署到長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集環境樣本。衛生署昨回覆本報稱化驗分析工作正在進行。
何栢良在商台《在晴朗的一天出發》說，多個街市淡水魚出現病菌，相信飼養層面已出現問題，建議當局向上追溯感染源頭。他又提及全球暖化下或有大量細菌滋生依附在魚的皮膚、腮、腸等部位。
指監測入院數落後
籲查魚塘批發提前預警
何續稱，當局監測ST283的方法主要由醫管局留意每月入院感染數據，如數字明顯上升則交由衛生防護中心回顧式做基因圖譜等調查。他認為此方式難追上流行病學發展速度，建議於夏天監測魚塘養殖及批發入口的淡水魚，做基因圖譜分析，提前向公眾預警。
何栢良說ST283喜歡攻擊膝頭、肩膊等關節處，若感染腦部或會致腦膜炎，出現神志不清、昏迷等，並指本港感染ST283嚴重或死亡個案佔整體一至一成半，值得關注。他呼籲市民勿吃未徹底煮熟的淡水魚，處理魚類時要戴手套。
根據早前公布，40名病人無一從事魚販、漁業養殖相關工作，當中30人有長期病。31人病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中5人報稱處理生的淡水魚時手部有傷口。