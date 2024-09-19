政府推中國近代史課 中高層公僕獲薦須讀

涵蓋政經外交「百年奮鬥」

明起開講

楊何蓓茵昨在社交網站發文表示，公務員學院將趁國慶75周年，舉辦一系列以「建國75周年：邁向新時代」為主題的講座，內容涵蓋近代史、當代中國發展、國家外交事務等，以助公務員裝備自己。她說，明日（周五）率先展開全新的「中國近代史專題研習課程」，共設5個單元講座，涵蓋內地「近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變」。她期望公務員加深認識國家近代史，探索香港在中華民族復興過程的角色和貢獻。

「晉升必要條件」

工會稱素有同類活動

根據今年4月立法會文件，公務員事務局表示「中國近代史專題研習課程」為政府管理人員而設，從重要歷史事件切入，「帶出中國人民奮發自強的精神」，增強他們的國家意識；課程採用互動教學模式，透過多媒體、互動練習及討論環節等，提升學員興趣和投入感。

梁籌庭表示，今次課程對象為中高層公務員，獲部門推薦參與，形容屬公務員晉升的必要條件。對於就着國慶推出公務員課程，他說政府一向舉行國情班等同類活動，認為今次內容上不算特別。

翻查學院網頁，學院近月已舉辦各式國情講座，例如5月與外交部駐港特派員公署合辦有關國際形勢和中國外交的專題報告會，由公署特派員崔建春主講；7月則邀請復旦大學中國研究院長張維為主講中國政治體制與治理脈絡的歷史發展，以及中西制度差異下的不同價值觀。

另外，特首李家超前日表示將組織75隊公務員義工隊落區，楊何蓓茵表示將有數千公務員義工深入社區服務，在國慶為有需要的人送上關懷。