日昇「畢業」兩代送別 街坊嘆老玩具難傳承

店員稱老闆不擬重開 信可清大部分貨

本報記者昨午4時到訪日昇，見店內擠滿顧客，部分貨架商品已接近清空，如公仔和文具，不少貨品亦貼上減價標籤。王太說，很多熟客特意來光顧，並表示不捨，「貨品去得好快，10個人來9個都買」，亦有舊同事帶小朋友回來拍照，更幫忙店舖工作。她說，不少人關心店舖會否重開，但「老闆應該無（這個）打算 」。被問到餘貨會如何處理，王太說有信心賣出大部分，其餘則有待老闆決定。

日昇結業前夕（17日）適逢中秋節，吳先生當日已特意到日昇買燈籠應節，他本來不打算再來，但昨午仍希望「行多最後一次」，並為兒子來買玩具槍。他又說，近年太原街有不少新開小型玩具店，但仍不及日昇貨品便宜和「貼地」，對其結業感可惜。

另一顧客陳先生說，小時候父母曾帶他來光顧，因此趁昨日公眾假期把握最後機會到訪。他一進店，即向店員表示「好唔捨得」。陳先生稱現時較喜歡日本模型，因此近年少逛日昇，但仍感不捨。他最後買了一包手拋泡沫飛機，稱自己小時候曾有類似的玩具，希望緬懷童年。