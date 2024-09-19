日昇「畢業」兩代送別 街坊嘆老玩具難傳承

【明報專訊】開業約30年、位於灣仔太原街「日昇玩具」昨日最後一日營業，店內顧客絡繹不絕，有街坊熟客特意前來道別。日昇負責人王太表示，最不捨與街坊相處多年的情誼，形容心情似「讀完書畢業」，笑言自己「明天睡醒後，不知道會否仍想着追巴士來上班」。街坊吳先生昨與兒子到訪日昇，他說日昇「陪住小朋友大」，二人經常前來光顧，留下不少回憶。他大嘆舊式玩具店愈來愈少，「難以尋回自己細個時好玩的玩具給下一代」。
店員稱老闆不擬重開 信可清大部分貨
本報記者昨午4時到訪日昇，見店內擠滿顧客，部分貨架商品已接近清空，如公仔和文具，不少貨品亦貼上減價標籤。王太說，很多熟客特意來光顧，並表示不捨，「貨品去得好快，10個人來9個都買」，亦有舊同事帶小朋友回來拍照，更幫忙店舖工作。她說，不少人關心店舖會否重開，但「老闆應該無（這個）打算 」。被問到餘貨會如何處理，王太說有信心賣出大部分，其餘則有待老闆決定。
日昇結業前夕（17日）適逢中秋節，吳先生當日已特意到日昇買燈籠應節，他本來不打算再來，但昨午仍希望「行多最後一次」，並為兒子來買玩具槍。他又說，近年太原街有不少新開小型玩具店，但仍不及日昇貨品便宜和「貼地」，對其結業感可惜。
另一顧客陳先生說，小時候父母曾帶他來光顧，因此趁昨日公眾假期把握最後機會到訪。他一進店，即向店員表示「好唔捨得」。陳先生稱現時較喜歡日本模型，因此近年少逛日昇，但仍感不捨。他最後買了一包手拋泡沫飛機，稱自己小時候曾有類似的玩具，希望緬懷童年。