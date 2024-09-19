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新華行東主亡瀕結業 夜冷轉賣10萬件玩具

【明報專訊】老牌玩具代理商新華行老闆7月疑縱火殺妻及自殺，夫婦雙亡。有夜冷店近日於網上展出一批玩具，稱大平賣，夜冷店負責人向本報確認玩具來自新華行倉庫，預計今日收貨，稍後安排零售，初步點算貨品有10幾萬件，包括一些迪士尼人物的玩具、掛飾；Hello Kitty圖案水樽、龍珠造型飾物。

新華行位於柴灣的辦公室門外貼出上月20日發出的清盤文件，相信該公司已暫停營運，其官網亦已停用。

辦公室貼清盤文件 網頁停運

「大福行夜冷」日前於facebook發文稱，屯門一個巨型玩具倉入貨，將有超過400多款、共10多萬件全新玩具出售。大福行負責人劉先生向本報確認玩具來自新華行，將安排今日收貨，稍後再安排於旺角門市銷售，價錢待定。劉說不認識新華行老闆一家，只是做買賣，但有聽聞新華行已暫停營運，正清盤。

今年7月24日，半山旭龢道一住宅發生火警，57歲姓竇女戶主送院不治，其66歲姓李丈夫留醫深切治療病房，翌日離世。警方於現場檢獲男戶主遺書，提及要報復妻子。警方調查指兩人正辦離婚，曾因家產問題糾紛。案件列謀殺、企圖自殺及縱火。

據公司註冊處資料，男死者為5間公司董事，其中兩間為玩具公司，包括「新華行股份有限公司」。本報記者7月底瀏覽新華行股份有限公司網頁，該公司代理多款為人熟悉的玩具系列，包括星光樂園、壞蛋獎門人、天線得得B、nanoblock等。新華行網站目前已停用，只顯示公司名稱及維修圖案。

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