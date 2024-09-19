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港聞

港聞二

兩車相撞一反肚 司機同涉狂亂駕駛被捕

【明報專訊】兩輛私家車昨天清晨在青衣西路相撞，其中一車如打波子機衝向對面線，再反彈回路中，翻轉起火，司機及時爬出逃生，輕傷送院。他涉酒後駕駛，與一度逃去的平治司機同涉狂亂駕駛被捕，案件交由新界南總區反三合會行動組跟進。

一人酒駕 一人一度逃去

昨天清晨5時許，一輛白色私家車沿青衣西路上斜往機場方向行駛，駛至長亨邨對開，疑切線時與同方向的黑色平治私家車相撞，失控衝出對面行車線，撞毁約10米鐵欄後，反彈翻滾至原先行車線，四輪朝天，橫亘路中並冒煙起火，司機負傷爬出車廂。消防接報到場開喉迅速滅火，車廂嚴重焚毁。平治房車相撞後則衝前約30米，車尾撞向欄杆停在寮肚路交界，警方到場發現車內空無一人。

起火私家車26歲楊姓男司機頭頸受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院救治，酒精呼氣測試超標。警方事後尋獲平治車24歲陳姓男司機，經調查後兩名司機同涉狂亂駕駛被捕。

目擊者稱，事發時有3輛私家車在青衣西路行駛，其中一輛在油站對開逆線飛馳，其後發生意外，涉事平治司機棄車逃走，另一涉事車輛亦逃去無蹤。警方曾在現場截查一輛白色平治，其後相信與案無關。意外發生後，車輛零件散滿來回行車線，警方一度將青衣西路全線封閉，有途經巴士需調頭繞道行駛。

相關字詞﹕酒後駕駛 交通意外

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