中秋活動帶旺酒店業 餐飲業：生意跌一成

旅遊促進會總幹事崔定邦昨在港台《千禧年代》受訪稱，中秋節3日假期主要吸納短途客，留港一兩日，本港酒店入住率有八九成，無人機表演令維港兩岸酒店房價稍升，不過整體房價仍穩定，不少本地酒店與深圳同級酒店價錢相差不遠，旅客較願意在港過夜。

離港市民多內地訪客人次逾倍

周日至周二離港的香港居民錄近82萬人次，較內地訪客約35萬人次多逾倍。餐飲聯業協會會長黃家和表示，因北上消費趨勢持續，內地客來港數目仍未恢復至新冠疫情前水平，加上經濟環境欠佳，「三重夾擊」下中秋節生意較去年下跌10%至15%。黃稱他觀察到酒樓不論規模大小，中秋節期間訂座率同樣下跌，酒席無加價、平均每圍約4500元，較去年減價約一成，即使舞火龍和無人機表演對個別地區食肆有幫助，其他地區相對淡靜。

黃家和又稱，內地來港遊客雖增，但人均消費力減約兩成，而本地市民消費佔餐飲生意約九成，期望政府推出更多活動吸引更多港人留港消費。