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旅客暫按年增四成 業界憂不旺財 旅發局再辦無人機表演 偕內地平台推「Call車」獎賞

【明報專訊】年初預計今年旅客人次達4600萬的旅發局昨日公布，本港上月錄得445萬訪港旅客人次，較去年同期升9.2%；今年首8個月錄得2950萬訪港旅客人次，按年增43.7%，內地客（2294萬人次）佔近八成。旅發局稱為迎接國慶黃金周，局方推出多項活動及優惠，包括下周六「香港馬騰盛世」無人機表演，以及廟街夜市消費優惠、國慶版「幻彩詠香江」等。有旅遊業界人士認為，今年餘下日子有不少節慶及活動，料訪港旅客「後勁凌厲」，可達旅發局預計，惟憂「旺丁不旺財」，冀業界推出優惠吸引旅客消費。

8個月錄近3000萬人次

非內地客升六成

旅發局公布，本港上月及首8個月訪港旅客均錄顯著升幅。今年8月445萬旅客人次中，半數為過夜客；1至8月的2950萬旅客中，內地及非內地旅客分別佔約2300萬及660萬人次，按年多38.9%及63.5%（見表）。

10月推國慶版幻彩詠香江

迎接十一國慶，政府近日宣布推出連串活動及優惠，包括國慶煙花匯演等。旅發局昨亦公布下周六（28日）舉辦「香港馬騰盛世」無人機表演，10月推出「幻彩詠香江」國慶特別版，局方更與內地出行及生活服務指南平台「高德地圖」合作，推出「國慶暢遊香港計劃」，頭炮向旅客派發總值逾1000萬元的「Call車」獎賞。旅發局總幹事程鼎一稱，適逢今年國慶75周年，十一黃金周期間全港有多達400項慶祝活動，吸引內地旅客訪港。

去年全年訪港旅客3400萬人次，旅發局今年初曾預計2024年訪港旅客為4600萬人次，即增長約四成。對於今年1至8月的訪港旅客錄近3000萬人次，旅遊促進會總幹事崔定邦稱，本港每年入秋後會有多個大型節慶及活動，包括十一黃金周，之後有美酒佳餚巡禮等，每年訪港旅客走勢都是下半年較佳，故認為應可達標。

崔定邦料旅客「後勁凌厲」

可達全年目標

不過崔定邦亦指，留意到即使訪港旅客增長，卻有「旺丁不旺財」現象。他說，本港一年有4000多萬旅客人次已屬亞洲數一數二，認為除了吸引旅客來港，亦要善用旅客消費潛力，鼓勵他們消費。他提到政府鼓勵遊客深度遊，但消費額有限，「行完山是否可回到市區消費？」，希望業界推出優惠和新產品，吸引消費。

姚柏良：旅客觀賞無人機打卡便走

餐飲聯業協會會長黃家和表示，去年國慶當日有不少社團及慶祝活動，酒樓飲宴較多，當日生意額超過3億元，但今年數字相信會縮減，主要受到今年經濟欠佳等因素影響。他期望政府推出不同活動，以吸引更多港人留港消費。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，現時不少內地旅客到維港兩岸欣賞無人機表演，但「打卡」後便離開，倘有其他配套例如餐飲，甚至舉辦多些香港特色或國際級演藝節目，讓旅客晚上欣賞，相信可刺激消費。

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