六旬婦疑收衫失足墮斃 夫：妻不高平時站櫈輔助

事發於下午2時許，警方接獲馬鞍山恆安邨恆山樓保安報案，指發現一名女子倒臥上址平台，懷疑她從高處墮下。警方到場確認66歲姓陳事主為上址住戶，她昏迷被送往威爾斯親王醫院，其後證實死亡。初步調查相信事主在單位收衫期間失足墮下。警方在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍確定。

死者生前與丈夫同住上址一個中低層單位，兩人育有兩名兒子，均已婚搬出。毛先生說，家中晾衣架設於窗外，每次晾衫都要打開活動窗花，太太身形不高，因此要用矮櫈輔助。他說意外後晾衣鐵通壓彎了，太太的拖鞋不見了一隻，矮櫈被警方檢走；又稱他們自屋邨入伙起居住，至今30多年，太太平時沒說過晾衫有問題。

晾衣架置廳窗外 每次要開窗花

毛先生說，太太任職清潔工人，平時騎單車上班，身體健康，昨日太太放假在家做家務，兩人中午曾通電話，豈料下午便收到噩耗，他得悉太太死訊後「腦海一片空白」，稱兩人結婚已久，形容妻子「好好人」，今年6月一齊到蒙古旅行。明日便是太太67歲生日，原安排一家人外出吃飯。毛先生說媳婦安排了招魂法事，其他身後事暫未知如何處理。