明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

六旬婦疑收衫失足墮斃 夫：妻不高平時站櫈輔助

【明報專訊】明天（20日）便67歲生日的婦人，昨午在馬鞍山恆安邨寓所收衫期間懷疑失足墮樓，送院後不治。其丈夫毛先生無奈道「（現在）得我一個人，唔知講乜嘢」，他說，家中晾衣架設於客廳窗外，太太身形不高，平時要站上矮櫈輔助晾衫，兩夫婦居於單位37年，太太平時沒說過晾衫有問題。

事發於下午2時許，警方接獲馬鞍山恆安邨恆山樓保安報案，指發現一名女子倒臥上址平台，懷疑她從高處墮下。警方到場確認66歲姓陳事主為上址住戶，她昏迷被送往威爾斯親王醫院，其後證實死亡。初步調查相信事主在單位收衫期間失足墮下。警方在場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍確定。

死者生前與丈夫同住上址一個中低層單位，兩人育有兩名兒子，均已婚搬出。毛先生說，家中晾衣架設於窗外，每次晾衫都要打開活動窗花，太太身形不高，因此要用矮櫈輔助。他說意外後晾衣鐵通壓彎了，太太的拖鞋不見了一隻，矮櫈被警方檢走；又稱他們自屋邨入伙起居住，至今30多年，太太平時沒說過晾衫有問題。

晾衣架置廳窗外 每次要開窗花

毛先生說，太太任職清潔工人，平時騎單車上班，身體健康，昨日太太放假在家做家務，兩人中午曾通電話，豈料下午便收到噩耗，他得悉太太死訊後「腦海一片空白」，稱兩人結婚已久，形容妻子「好好人」，今年6月一齊到蒙古旅行。明日便是太太67歲生日，原安排一家人外出吃飯。毛先生說媳婦安排了招魂法事，其他身後事暫未知如何處理。

相關字詞﹕晾衫架 墮樓

上 / 下一篇新聞