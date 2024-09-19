籲港人放眼世界救援 紅會：不僅需要醫護

事前需接受災區工作訓練

成為「境外人道工作志願服務組義工」者需接受基本訓練，其中6天涉認識組織架構、協作機制及災害管理等，另外6天需接受醫療健康緊急應變組工作訓練，認識災區個人安全及心理支援服務等，並模擬實習在災區的運作。被問到對義工的心理支援，程德君指本港有團隊每日與義工聯絡並了解其狀况；若有需要，義工可主動向當地心理學家或紅十字會日內瓦總部的專家求助。

本身為退休護士的醫護義工梁偉賢原計劃在加沙服務6星期，由於另一護士義工簽證有問題，在其個人情况許可下才延至8星期。程德君指天災或戰亂地區服務屬高壓力程度，通常為期4至6周，讓義工能回港休息。她稱義工需靈活應變，舉例梁偉賢由陪伴病人以至改善戰地醫院安排等，「不可計較崗位，而是每件事都有機會協助」，義工亦需具備團隊精神，樂於並肩作戰。

指港醫院管理層不太願「放人」

香港紅十字會10月16至20日將於荃灣舉行「在乎你我他」互動展覽，讓社會了解其人道服務及理念。有別於歐美地區，程德君認為本港醫院管理層不太願意「放人」讓有興趣醫護請假參與人道救援，若管理層願調配人手，便能營造鼓勵醫護參與的氛圍。