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退休護士赴加沙救援 炸彈槍聲每早如鬧鐘

【明報專訊】以色列及加沙衝突發生近一年，今年5月起紅十字國際委員會於加沙南部拉法市運作戰地醫院，六旬退休護士梁偉賢是香港紅十字會義工之一，今年6月到戰地醫院服務8星期。「基本上『鬧鐘』每朝5時準時響起，而鬧鐘響就是槍聲和炸彈聲。」每當意識到發生衝突，義工便盡快到醫院救援。眼前生死成常態，他憶述最嚴重一次是短短半小時內有38個傷者送院，其中22人已無生命迹象，「當時不會想到害怕，而是體內腎上腺素釋出，按醫生指示專注『埋位』」。

明報記者 施晉宇

戰地醫院由帳篷搭建而成，設約60張病牀，並分為處理有生命危險傷者的紅色帳幕，及處理無生命危險傷者的黃色帳幕。每逢出現3個紅色及兩個黃色個案，就歸類為大型災難事件。

握手讓臨終者感覺有人陪伴

對梁偉賢而言，經歷生死成常態。某次無人機向群眾開槍，10多名小孩背部中槍，有父親抱着9歲女兒送院，最終女孩不治。曾有青年經搶救不治，旁邊受傷女子恰巧是其母親，「她很傷心地哭，拉着兒子的手，不讓人員送去殮房」。他說當想到這可能是該母親最後一次見到兒子，在場義工都「眼濕濕」，卻不得不繼續治療，只能之後安排臨牀心理學家為她輔導。

最嚴重一次是有坦克在醫院約500米範圍發射炮彈，梁偉賢憶述當時義工到醫院準備物資，不足一分鐘便有傷者送到，其中一人被炸彈碎片割傷頸部動脈，血管收縮導致無法注射藥物搶救，醫生指示為傷者注射20毫克嗎啡紓緩痛楚，「不是放棄那個病人，在這些情况反而會陪伴他」。臨終病人未必對周遭事物有意識，故梁偉賢按着其傷口止血，並緊握他的手，讓他感受到身旁有人陪伴，直至他呼出「最後一口氣」，才協助其他傷者。

梁偉賢稱，運送物資的車並非經常獲批出入邊境，醫療物資短缺時有發生。當地人手緊張，由外科、麻醉科醫生以至護士等崗位分別僅1至3名義工，他不時需「補位」，如協助分配人手到病房及急症室。他意識到X光檢查是大型災難的瓶頸，故提出以受傷程度分流，確保每次分流少於1分鐘。當他發現傷者等候X光檢查時在戶外暴曬，又建議拉起膠布遮蔭。

人手緊張需補位 設法加快分流

義工宿舍與戰地醫院僅相隔一條馬路，基於安全考慮，義工只能在該範圍內活動，平日亦只能在行軍用的摺牀睡覺，確保身旁沙包起保護作用。服務8周期間，他說真正休息時間只有兩天，撇除吃飯，基本上由清晨工作至晚上10時。由於肉類等糧食不足，除了中午由廚師煮意粉，早餐及晚飯一般自行處理，多數吃烚蛋、麥片及「焗個麵」，結果他返港後輕了約10公斤。

於加沙期間，梁偉賢每晚在宿舍讀經及聽彌撒紓壓，回港後則到南丫島沉澱心情，「每天處理大型災難後，若說晚上睡覺時該影像在腦袋不會回頭是假的」。

返港輕了10公斤 又再赴加沙

在戰地支援的義工見證生死，梁偉賢同樣感到心理壓力，但信奉天主教的他深信「上天賦予我們知識及能力幫助受災、受苦、受難的人，我們可以做好的事」，故退休前於2008年申請成為紅十字會義工，慶幸同為護士的妻子理解其選擇。報道刊登之際，他已再次揹起背包前往加沙。

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相關字詞﹕醫護義工 戰地醫院 紅十字國際委員會 以巴衝突

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