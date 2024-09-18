李家超：輸勞短暫輔助審批嚴 鄧家彪倡按行情調整名額

李家超昨日出席行會前表示，本港整體失業率約3%，從統計學而言「差不多是全民就業」，因此不同領域的勞工市場有短缺，加上勞工高齡化，政府須確保整體政策既保障本地勞工，亦能確保行業有足夠人手，令經濟正常發展，香港有正常競爭力。

他提到，建造業、餐飲聯業協會都人手短缺，但當局會嚴格審批外勞申請，指部分申請的相關地盤可能未有這麼快開工，當局會都拒絕批准，反映可平衡保障本地勞工及確保行業運作與經濟所需。

鄧家彪表示，政府無表明凍結或暫停計劃，但信特首關注計劃漏洞，正視違法情况。他以護老業為例，即使經濟差，入行情况亦不踴躍，相信外勞有助填補行業空缺。但他認為不能忽視外勞對本地勞工影響，如較遠的機場地盤，工人習慣「盡做多賺」，但在外勞競爭下，加班時數和工資均減少。

李：跨部門調查剝削外勞

香港建造業總工會月初稱，今年接到百多名外勞投訴遭管理公司剝削。李家超表示，政府已成立跨部門調查隊，包括勞工處、警方或相關執法部門及發展局，不會容許任何違反《僱傭條例》行為，部分涉及代理、中介或「艇仔」的投訴，如果違法政府會依法處理。