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三層應急制年底完 李家超：須保留要改善 未善用中層由社工跟進 葉兆輝：應增家長教育

【明報專訊】為識別及支援高自殺風險學生的「三層應急機制」運作至今年底屆滿，將作階段總結檢視是否延長推行。特首李家超昨日表示機制「必然要存在」，但有改善空間，指現時第二層由社署社工等「校外支援網絡」跟進個案，較第三層的直接轉介至公立醫院精神科少，「正常（機制使用率）應像三角形」，認為可探討如何讓學校更了解何時可由社工支援學生。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝認同需改善機制，並加強家長教育，以讓更多有精神健康問題的學生可交給社工處理。

教育局昨回覆表示，截至本月15日，第二層「校外支援」個案有123宗；截至7月31日，醫管局透過第三層機制接獲289宗經校長轉介個案。葉兆輝表示，轉介至醫管局個案僅一半屬緊急，認為學校「跳級」處理因未真正掌握學生的精神健康情况，「最緊要夠安全，個個認為睇醫生便沒事」，他認為需加強學校對精神健康及自殺風險的認知，局方可提供更清晰指引。

指學校欠認知 直轉介醫院半非緊急

葉續指出，第二層轉介需獲家長同意書是障礙之一，因部分家長不欲其他人知道子女情况而不肯簽署，因此家長教育重要，讓其明白與社工會面並非「大件事」。

對於開學兩周已有3名學童輕生，李家超表示難過，認為三層應急機制可協助部分有精神健康問題的學生獲校內及早識別、介入、給予輔導，又認為更重要是從源頭處理學童壓力，包括教育家長及提高學生抗壓力，而政府已設委員會定期檢視各機制成效。

葉兆輝稱開學初期已有學童輕生，情况值得關注，認為學生長假期後需時重新適應上課模式，學校應多關心及留意學生狀况，家長及教師亦應「放鬆少少」，別經常質疑孩子的學習進度。他說兩年多的新冠疫情改變學習模式，確實對弱勢學生影響深遠，部分人或需一年或更長時間重新適應。他呼籲社會各界合作，例如商界在開學期間，可給予假期或提早下班，支援為人父母的員工等。

相關字詞﹕精神健康 三層應急機制

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