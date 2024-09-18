三層應急制年底完 李家超：須保留要改善 未善用中層由社工跟進 葉兆輝：應增家長教育

教育局昨回覆表示，截至本月15日，第二層「校外支援」個案有123宗；截至7月31日，醫管局透過第三層機制接獲289宗經校長轉介個案。葉兆輝表示，轉介至醫管局個案僅一半屬緊急，認為學校「跳級」處理因未真正掌握學生的精神健康情况，「最緊要夠安全，個個認為睇醫生便沒事」，他認為需加強學校對精神健康及自殺風險的認知，局方可提供更清晰指引。

指學校欠認知 直轉介醫院半非緊急

葉續指出，第二層轉介需獲家長同意書是障礙之一，因部分家長不欲其他人知道子女情况而不肯簽署，因此家長教育重要，讓其明白與社工會面並非「大件事」。

對於開學兩周已有3名學童輕生，李家超表示難過，認為三層應急機制可協助部分有精神健康問題的學生獲校內及早識別、介入、給予輔導，又認為更重要是從源頭處理學童壓力，包括教育家長及提高學生抗壓力，而政府已設委員會定期檢視各機制成效。

葉兆輝稱開學初期已有學童輕生，情况值得關注，認為學生長假期後需時重新適應上課模式，學校應多關心及留意學生狀况，家長及教師亦應「放鬆少少」，別經常質疑孩子的學習進度。他說兩年多的新冠疫情改變學習模式，確實對弱勢學生影響深遠，部分人或需一年或更長時間重新適應。他呼籲社會各界合作，例如商界在開學期間，可給予假期或提早下班，支援為人父母的員工等。