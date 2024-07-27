400活動優惠 陳國基：歡賀國慶值花錢 多含「75」周年元素 兩輪金多寶頭獎料7500萬

多社會商界贊助 沒計總開支

據了解，馬會在兩輪國慶金多寶攪珠中，均會從金多寶彩池各撥出5000萬元，將頭獎基金推高至7500萬元，若有幸運兒10元一注獨中頭獎，將可捧走7500萬元。不過，若首輪國慶金多寶無人中頭獎，頭獎彩金會撥入第二輪國慶金多寶攪珠，而原本金多寶彩池的5000萬元則不會動用，估計第二輪攪珠頭獎基金亦達億元。馬會表示，首輪國慶金多寶獎券將於下周四（26日）約晚上9時半後發售，原定下周六（28日）的攪珠取消。

全城戲院半價 抽獎最高獲75戲飛

政府舉辦逾400項慶祝國慶的活動及優惠，文化體育及旅遊局長楊潤雄說，市民十一當日可在全港59間商業戲院以半價觀賞電影，預計惠及逾18萬人，市民可由下周三（25日）中午12時起在戲院售票處及網上購票，現有的長者首場優惠，以及小童、學生和長者優惠票價亦再有半價；市民凡購當日放映電影戲票一張，可獲得抽獎機會，獎品超過2000份，包括大獎10名，每人可獲全港戲院適用的免費戲票75張。

活動方面，本月30日晚西九文化區戶外區域將舉辦「新生代千人合唱賀國慶」，活動包括由2099架無人機組成的表演和多個青年團體的演出。楊潤雄解釋，2099架無人機代表2024年加國慶75周年，將展示「75周年」及75顆星星等圖案文字。十一當晚維港亦會有「盛世煙花耀中華」煙花匯演，詳情周五（20日）公布。

陳國基說，為廣泛營造熱烈慶祝國慶75周年氣氛，今年在全港政府建築物、人流暢旺地點等佈置規模將為歷年之冠，政府在逾5000個地點展示逾18.5萬件節慶宣傳品，包括國旗、區旗、燈柱彩旗等；今年國慶是完善地區治理、《基本法》第23條立法後的首個國慶，「別具意義」，冀透過各項活動和優惠帶動本地消費。

零售界籲留港刺激消費

餐飲業料多人北上生意遜去年

批發及零售界立法會議員邵家輝向本報表示，政府提早數周公布活動時間及地點等，可讓市民和遊客盡早計劃行程，亦相信多項活動有助帶動本地消費。被問及會否擔心港人北上影響國慶零售市道，他稱「悉隨尊便」，但呼籲港人留港參與十一活動，刺激本地消費。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為政府大力宣傳國慶活動，相信可吸引更多遊客訪港，但相信港人會趁假期北上消費，料業界銷情較去年同期遜色。他認為多項國慶活動較靜態及細微，當中不少為參觀展覽，較少全民參與活動以帶動氣氛，舉例可辦全民大抽獎，每人最少可獲75元利是，大獎為價值750萬元住宅單位等。