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熒光棒「末年」 多區雨中看龍賞燈 有市民指維園綵燈少 黃雨避走掃興

【明報專訊】昨日中秋節全港各區都有節慶活動，包括多區綵燈會、灣仔海濱無人機表演、大坑舞火龍等。入夜後天色一度晴朗，惟晚上9時50分發出黃色暴雨警告，出外慶祝人群紛紛避雨，午夜前雨歇，人潮又零星聚集。「超級月亮」高掛下，維園綵燈會處處可見一家大小、情侶或三五知己一同過節，不少人手提傳統燈籠，亦有小孩玩熒光棒。

「巨型叉燒飯」打卡 雙胞胎期待玩燈籠

昨晚大雨前，不少人前往維園綵燈會賞月賞燈。許先生一家四口在「寨城快餐」外的「巨型叉燒飯」擺設前自拍，一對雙胞胎女兒面露興奮，她們說最期待「玩燈籠」，形容節日氣氛熱鬧。同樣一家四口來賞燈的曹女士則認為今年綵燈數量少、頗失望，加上突然下大雨，4人未帶傘，只好在維園門口附近的雜物堆放處避雨，感到掃興。

不少人中秋節賞月會帶熒光棒，政府今年4月22日起實施管制即棄膠就包括熒光棒，6個月適應期到下月結束，意味今年是最後一個本港可合法售賣熒光棒的中秋。家住銅鑼灣的黃太昨為一對子女特地購買兩盒熒光棒，「都知係最後一年」，子女亦言「唔開心」明年再沒熒光棒。家長邵先生說，理解因環保取締熒光棒，但希望當局容許在公園玩蠟燭燈籠，「之後熒光棒都禁埋，咁中秋真係唔知做咩好」。

一連3日的大坑舞火龍昨夜第二晚上演，火龍冒雨舞入維園，有市民撐傘觀賞。昨晚未到7時半已有不少人聚集等待，警方在場維持秩序。家住土瓜灣的陳先生稱，幼時曾隨父親看舞火龍並影相留念，如今「繼承」父親習慣，帶相機拍攝，形容舞火龍是「香港好特有嘅傳統」；今年他特地邀請家住北區、從未看過舞火龍的友人梁小姐來觀賞，更攜愛犬一同一睹「龍姿」，笑說天氣雖熱，節日氣氛不減。

火龍冒雨入維園 美國客專誠觀賞

舞火龍亦吸引許多外國遊客，美國遊客Catesby上周六抵港，昨日網上搜索香港中秋活動後，特地來大坑看舞火龍，稱自己近年定居韓國，當地雖同樣有中秋節，但沒見類似活動，認為舞火龍非常獨特，很喜歡香港兼具自然風光和都市繁華。她提到來港後去了西貢行山，「香港都市節奏匆忙，但人們可短暫逃離都市，接觸自然風光」。

無人機拼湊燈籠月餅熊貓

旅發局昨晚8時在灣仔海濱對開海面舉辦中秋節無人機表演，大批市民到場觀賞。據本報記者觀察，旅發局其中一個指定最佳觀賞位置約八九成滿，不乏操英語或普通話的旅客。表演時長約10分鐘，配以音樂，其間天公作美，1000架無人機在晴朗夜空組成各式圖案，包括傳統折疊燈籠；大熊貓、楊桃、巨型兔仔造型燈籠；用月餅砌成「中秋快樂」4字；玉免茗茶等。表演亦呼應大坑舞火龍，在空中呈現火龍追逐明珠的畫面。

相關字詞﹕綵燈會 超級月亮 中秋節

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