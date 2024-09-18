自製數百燈籠高掛「播暖」 象山街坊心連心 天井佈陣燈連燈

明報記者 劉思昆 廖凱霖

親手設計組裝 年度主題「亂中有聚」

記者昨午2時許到訪，鍾先生正忙於組裝燈籠。他說今年打算懸掛約394個燈籠，由秀山樓12樓掛至18樓，每層約有三四條魚絲掛燈籠。今年佈陣主題是「密集」和「亂中有聚」，希望呈現「錯綜複雜但又不會『疊線』，下面看上來就可以看到全部燈籠」的效果。每年主題、掛的層數和樣式均不同，近兩三年更會多做約50個燈籠讓街坊自行取用。

燈籠陣工程浩大，不但每個燈籠都由鍾先生親手組裝LED燈而成，整個佈陣實則4月已着手籌備，由思考設計、畫草圖再到採購材料，最後才組裝燈籠佈置。有否想過找人幫手？他說不太希望讓外人做，若找街坊幫手，不在他門口掛又不太好意思，故無主動找人幫手。

居民助懸掛 引街外人打卡

鍾先生佈燈籠陣始於2015年，除了新冠疫情時停辦一兩年，每年佈陣都會遇到不同困難。他憶述，最初拉線懸掛時容易「卡線」，需找方法避免；有居民剪斷他綁在欄杆的魚絲，便要「駁線」。不過，他從未被保安驅趕或收到居民投訴，竅門是「不要給手尾，不要給鑊人家背」，每年佈陣期間更會請假，以備不時之需。

他昨午約5時開始掛燈籠，隨即引來街坊圍觀，不少人幫手懸掛。街坊盧太表示，見到鍾先生在屋外掛燈籠，便向他打招呼，更一同掛起十多個，覺得燈籠陣很有氣氛。居民劉太則說，每次燈籠陣都有很多街外人前來拍照，不擔心會帶來噪音，「一年一次吵什麼？再沒有這些氣氛，香港就很靜了」，更着記者「你們這些年輕人要感受一下中國氣氛！」

鄰居林太說，每年都看到鍾先生掛燈籠，讚他「自己拿錢出來，（掛燈籠）給大家欣賞」，她看到燈籠掛起便覺得很有趣和開心，約9歲半的孫兒亦有到屋外幫忙掛，口裏雖說不想試做，轉眼卻在樓下掛起燈籠。

製燈邨民自費2000元 他邨問藝「盡量教」

象山邨燈籠陣近年引起關注，不少邨外人也想學藝。鍾先生稱曾有自言來自華富邨的居民透過facebook向他請教如何製作，「（有人）想做就盡量教」；又直言佈陣需要成本，以今年為例，300多個燈籠需1800至2000元。擔心日後無人繼承嗎？鍾先生說：「自己喜歡做就做，如果想太多外來的事，自己也會不開心。」