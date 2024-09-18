葵院病房現牀蝨 4病人遭叮咬

續護病房暖氣槽10病牀見蝨

葵涌醫院昨日出稿稱，前日早上接獲續護病房一名男病人皮膚痕癢的報告，職員檢查後懷疑病人被牀蝨叮咬，其後在其病牀發現牀蝨。職員隨即檢查病房其他範圍及病人被服，在一個已封閉的暖氣槽及另外9張病牀再發現牀蝨，亦發現3名男病人疑被牀蝨叮咬。

院方：已安排溯源 全院加強清潔

葵院稱前日已安排專業滅蟲承辦商到病房處理牀蝨，亦已通知食環署並安排滅蟲專家昨到病房視察及提供滅蟲意見。該院稱已採取措施加強保障病人及防止牀蝨傳播，包括為有關病人做皮膚監測及將其個人物品放入密封膠袋隔離、更換涉事病房被服徹底消毒，以及將所有受影響牀褥及枕頭經妥善處理後棄置。

葵院表示，會為病人做接觸調查，並提供防治牀蝨指引，亦會聯同滅蟲承辦商調查繁殖源頭，並採取措施防止院內繁殖擴散；全院其他範圍亦會採加強檢查、安排滅蟲及加強病房清潔，並已透過早期事故通報系統向醫管局總部通報。

翻查資料，葵涌醫院今年元旦日於成人精神科男病房病格發現牀蝨，懷疑與病人家屬帶來的衣服及個人物品有關，該病格經徹底清潔及滅蟲後，醫院其他地方未見牀蝨傳播。