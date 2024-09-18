留守街坊中秋小聚 願望免入息審查回遷家園

兩重置安排 申覆核者均不滿

根據入稟狀，梁亞端在1965或1966年與一名曾姓男子成婚，及後在大坑西邨建立家庭，育有4名子女。梁雖曾在1972及1973年因工作關係遷往別處，但1974年返回大坑西邨居住至今，形容她在此度過人生大部分時間。她曾獲平民屋宇有限公司通知，他們可選擇在重建完成後回遷，同時取得96萬元租金津貼及6.2萬元搬遷津貼，惟重建期間需自覓居所；或選擇取得120萬元一筆過賠償和3.1萬搬遷津貼，但此後不獲安置及回遷安排。梁對兩種安排均感不滿。

憶昔日與大坑東「鬥邊個蠟燭光啲」

梁亞端的兒子曾先生昨晚與數名街坊在邨內共慶佳節，聚會中曾先生雀躍憶述小時候在邨內過中秋的情景，笑言以往會跟對面樓、即大坑東邨的居民「鬥點蠟燭」，「睇吓邊個光啲」。

居於大坑西邨近60年、65歲的黃先生亦有出席聚會。黃先生說，父親早於1950年代初在大坑西的前身光民村居住，並在該處購置單位，及後光民村清拆，一家獲安排租住大坑西邨。黃形容大坑西是「祖屋」，「係我爸爸擺低畀我，冇理由響我呢度就喪失咗」。

黃先生表示，不滿平民屋宇要求大坑西住戶通過資產審查方能入住新建成的單位，強調會堅持留下，直至平民屋宇願意讓他「無條件返嚟」，並形容這是他的中秋節願望，對此感到樂觀。