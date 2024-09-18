數月後離港大 顏慶雲稱仍願暫任副校長

監警會後被追問 王沛詩：謝關心

大學教育資助委員會轄下質素保證局昨公布港大質素核證報告，未直接觸及校委會風波，但提及「按照教資會就《大學問責協議》制定的界別表現衡量標準和院校主要表現指標而言，港大一直表現理想，足以證明該校秉持嚴謹的學術標準」。資料顯示，由港大提交自行評估、小組評審及會見港大校長、高層等工作，在去年7月至12月期間進行，早於政府介入港大風波。

校委會今年5月曾議決由顏慶雲及化學系講座教授任詠華出任暫任副校長（學術發展）及首席副校長；在政府介入後，校委會上月議決，視乎兩人意願，他們將獲考慮出任其他懸空的暫委副校長。

顏慶雲上周回覆查詢時稱，大學長期多名副校長懸空確實不理想，「因此，如果校委會任命我為其中一位暫委副校長以暫時填補空缺，我是願意接受的」。他又稱，校委會主席、政府當局及校長張翔已分別就此事溝通。顏慶雲又稱，在港大餘下約半年，會一如既往竭盡所能服務大學。任詠華截稿前未回覆查詢。

質素核證報告未提校委風波

港大事隔8個月更新校委會成員名單，當中顯示校長張翔委任的署理教務長何立仁，正式擔任校委會秘書。

另外，質素保證局的質素核證報告提及，港大由學院負責收生事宜的修課式研究生課程報讀人數自2016至2017學年起顯著增加，例如工程學院的申請人數期內增加85%，經管學院更大增165%，但報告認為，包括修課式研究生的學位課程「有質素保證和質素提升程序，以監察學術標準和質素」。報告以粗體字建議，港大檢討學院的教與學質素委員會組成，包括由副院長領導及委任學生代表做法上一致。

港大歡迎報告，在港大回覆評審小組報告中，港大稱已採納意見，會積極檢視大學及各學院教與學質素委員會的組成。