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港聞

港聞二

數月後離港大 顏慶雲稱仍願暫任副校長

【明報專訊】港大校委會早前通過政府調研小組高層人事建議，受最新議決影響未出任副校長的工程學院講座教授顏慶雲日前向本報證實，計劃在明年首季離開港大，但願接受校委會任命、出任仍懸空的暫任副校長。身兼港大校委會主席的監警會主席王沛詩昨出席監警會會議後，未回應是否滿意調研小組的建議、有否與港大校長張翔再溝通等提問，多次追問下她說「多謝關心，其實嗰晚港大有出一個聲明㗎，係11點幾出㗎」。

監警會後被追問 王沛詩：謝關心

大學教育資助委員會轄下質素保證局昨公布港大質素核證報告，未直接觸及校委會風波，但提及「按照教資會就《大學問責協議》制定的界別表現衡量標準和院校主要表現指標而言，港大一直表現理想，足以證明該校秉持嚴謹的學術標準」。資料顯示，由港大提交自行評估、小組評審及會見港大校長、高層等工作，在去年7月至12月期間進行，早於政府介入港大風波。

校委會今年5月曾議決由顏慶雲及化學系講座教授任詠華出任暫任副校長（學術發展）及首席副校長；在政府介入後，校委會上月議決，視乎兩人意願，他們將獲考慮出任其他懸空的暫委副校長。

顏慶雲上周回覆查詢時稱，大學長期多名副校長懸空確實不理想，「因此，如果校委會任命我為其中一位暫委副校長以暫時填補空缺，我是願意接受的」。他又稱，校委會主席、政府當局及校長張翔已分別就此事溝通。顏慶雲又稱，在港大餘下約半年，會一如既往竭盡所能服務大學。任詠華截稿前未回覆查詢。

質素核證報告未提校委風波

港大事隔8個月更新校委會成員名單，當中顯示校長張翔委任的署理教務長何立仁，正式擔任校委會秘書。

另外，質素保證局的質素核證報告提及，港大由學院負責收生事宜的修課式研究生課程報讀人數自2016至2017學年起顯著增加，例如工程學院的申請人數期內增加85%，經管學院更大增165%，但報告認為，包括修課式研究生的學位課程「有質素保證和質素提升程序，以監察學術標準和質素」。報告以粗體字建議，港大檢討學院的教與學質素委員會組成，包括由副院長領導及委任學生代表做法上一致。

港大歡迎報告，在港大回覆評審小組報告中，港大稱已採納意見，會積極檢視大學及各學院教與學質素委員會的組成。

相關字詞﹕顏慶雲 張翔 教資會 王沛詩 港大校委會

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